Gündem

Minguzzi’nin Adı Kaykay Pistine Verildi

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TOPLANTININ DETAYLARI

İBB Meclisi nisan ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ’ın başkanlığında, Saraçhane’deki belediye binasında gerçekleştirildi. Toplantıda gündem maddeleri ele alındı.

MECLİSTE MİNGUZZİ’NİN İSMİ ÖNERİSİ

Gündemde yer alan konulardan biri, 24 Ocak’ta arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almak amacıyla gittiği Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi’ndeki pazarda bıçaklanarak yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi’nin isminin bir yere verilmesi önerisi oldu. Ailesinin talebi doğrultusunda, Maltepe’deki Orhangazi Şehir Parkı içerisinde bulunan kaykay pistine Minguzzi’nin adının verilmesi teklif edildi.

OYLAMADA KABUL EDİLDİ

Mecliste yapılan oylama sonucunda, Mattia Ahmet Minguzzi’nin isminin Maltepe’deki Orhangazi Şehir Parkı içerisinde yer alan kaykay pistine verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Mecliste Mattia Ahmet Minguzzi’nin Adı Geçti

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