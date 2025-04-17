Mini Fotoğraf Yazıcı 475 TL’ye Düştü

GENÇLER VE FOTOĞRAF YAZICILARI ARASINDAKİ YENİ AKIM

Son zamanlarda özellikle gençler arasında yaygınlaşan bir trend ortaya çıktı. Fotoğraf çekip, taşınabilir baskı makineleri ile anında çıktı alarak çeşitli videolar oluşturmak oldukça popüler hale geldi. Ülkemizde, bu yazıcılar genellikle 3000 TL gibi fiyatlarla bulunuyor. Daha düşük fiyatlı modeller ise özel kartuşlar kullanıyor ve bu kartuşların maliyetleri yüksek olduğu için fazla ilgi görmüyor.

ÇEŞİTLİ YETENEKLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Bu mini fotoğraf yazıcıları ile neredeyse her şeyi yapabilirsiniz. Telefonunuzla çektiğiniz fotoğrafların baskısını almanın yanı sıra, çeşitli uygulamalardan oluşturduğunuz metinlerin çıktısını da alabiliyorsunuz. Arkadaşınıza özel bir doğum günü hediyesi arıyorsanız, bu mini fotoğraf yazıcı mükemmel bir seçenek olabilir.

İNDİRİMLİ FİYAT VE TALEP ARTIŞI

Şu anda bu ürünlerin fiyatları, 475 TL’ye kadar düştü. Yine de, pek çok e-ticaret platformunda aynı yazıcıların fiyatlarının 3000 TL civarında olduğunu belirtmekte fayda var. Dilerseniz indirimli ürünün satış sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.