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Minibüs Kaza Yaptı: 6 Kişi Yaralandı

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KAZA YERİ VE SEBEPLERİ

Kaza, Yeni Mahalle Zafran Kavşağı’nda gerçekleşti. Yokuş aşağı inerken E.K.’nin kontrolünü kaybettiği 23 M 0170 plakalı yolcu minibüsü, kar yağışının etkisiyle kayganlaşan yolda, kaldırıma çıkarak istinat duvarına çarptı.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Kazada minibüsteki 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Araçta sıkışan bazı yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İNCELEME SÜRECİ BAŞLADI

Kazaya ilişkin detaylı bir inceleme başlatıldı. Olay yerinde ekiplerin yaptığı çalışmalar, kazanın nedenleri ve sonuçları hakkında bilgi verecek.

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