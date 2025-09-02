Gündem

Minibüs Kazasında Çocuk Hayatını Kaybetti

minibus-kazasinda-cocuk-hayatini-kaybetti

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kaza, Nailbey Mahallesi’nde bulunan Akın Sokak’ta gerçekleşti. Kenan Ç. yönetimindeki 23 ES 575 plakalı minibüs, General Hakkı Talay Caddesi üzerindeki kesişiminde aniden yola çıkan Suriye uyruklu Ekrem Ankut’a çarptı.

Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde yaptıkları incelemede, Ekrem Ankut’un yaşamını yitirdiğini belirledi. Ankut’un cenazesi, otopsi yapılması için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Kenan Ç., ifadesinin alınması amacıyla emniyete götürüldü. Kazayla ilgili olarak soruşturma süreci başlatıldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Selimiye Camisi’nde Restorasyon Bitmek Üzere

Edirne Valisi Yunus Sezer, Selimiye Camisi'ndeki restorasyon çalışmalarının son aşamalara geldiğini açıkladı.
Gündem

Çocuklar Devlet Korumasına Alındı

İzmir'de babaannesinin şiddetine uğrayan çocuk ve kardeşi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.