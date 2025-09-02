Minibüs Kazasında Çocuk Hayatını Kaybetti

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kaza, Nailbey Mahallesi’nde bulunan Akın Sokak’ta gerçekleşti. Kenan Ç. yönetimindeki 23 ES 575 plakalı minibüs, General Hakkı Talay Caddesi üzerindeki kesişiminde aniden yola çıkan Suriye uyruklu Ekrem Ankut’a çarptı.

Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde yaptıkları incelemede, Ekrem Ankut’un yaşamını yitirdiğini belirledi. Ankut’un cenazesi, otopsi yapılması için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Kenan Ç., ifadesinin alınması amacıyla emniyete götürüldü. Kazayla ilgili olarak soruşturma süreci başlatıldı.