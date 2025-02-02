Minibüs Şoförlerine Ceza: Trafik Tehlikeye Düştü

İSTANBUL’DA MİNİBÜSLER ARASINDAKİ YARIŞLAR DEVAM EDİYOR

İstanbul’da minibüslerin birbirleriyle yarışma eylemleri sürüyor. Ümraniye’de, iddiaya göre yapılan bir yarışta hamile bir yolcu, “Lütfen durun, stres yüzünden doğuracağım” diyerek inmek istedi. Minibüsten inen yolcu, diğer bir müşteri tarafından şoförlerin davranışlarına karşı tepki gösterilerek kayda alındı. Polis, olaya müdahale ederek şoförleri gözaltına aldı ve onlara toplamda 56 bin 496 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, şoförlerin çalışma ruhsatları askıya alındı ve araçları trafikten men edildi.

OLAYIN YAŞANDIĞI YERDE TRAFİK TEHLİKESİ

DHA’nın aktardığı habere göre, bu olay dün öğle saatlerinde Atatürk Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi’nde gerçekleşti. İki minibüs şoförü, yolda karşılaştıklarında birbirleriyle yarış yapmaya başladı. Kırmızı ışıkta geçtikleri ve yaya geçidinde durmadıkları iddiasıyla trafikte tehlike yarattılar. Hamile yolcu, durumdan korkarak minibüsten inmek istedi. Kadın gözyaşları içinde minibüsten ayrılırken, diğer bir yolcu da bu durumu cep telefonuyla kayda aldı.

POLİSİN MÜDAHALESİ VE CEZALAR

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, olay sonrası görüntüleri inceledi ve minibüslerin plakalarını belirledi. 34 M 3527 plakalı minibüsün şoförü Ramazan K. (35) ve diğer minibüsün şoförü Doğukan E. (40) olarak belirlendi. Gözaltına alınan şoförler, ‘trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’ suçundan adli süreçte ifade verdiler. Ek olarak, her iki şoföre, çeşitli maddelerden dolayı toplamda 28 bin 248 lira idari para cezası uygulandı. Hem şoförlerin çalışma ruhsatları askıya alındı hem de araçları trafikten men edildi. Yapılan işlemlerin ardından iki şoför, savcılık kararı doğrultusunda emniyetten serbest bırakıldı.