Minibüs Şoförlerinin Yarışı Hamile Yolcuyu Endişelendirdi

İSTANBUL’DA TEHLİKELİ MİNİBÜS YARIŞI

İstanbul’da minibüslerin birbirine geçme yarışları hız kesmeden sürüyor. Ümraniye’de gerçekleşen bir olayda, bir minibüste bulunan hamile yolcu “Lütfen durun, stres yüzünden doğuracağım” diyerek inmek istedi. Bu esnada başka bir yolcu, şoförleri cep telefonuyla kaydedip tepkisini gösterdi. Olayın ardından polis, iki şoförü gözaltına aldı. Bu şoförlere toplamda 56 bin 496 lira idari para cezası kesildi, çalışma ruhsatları askıya alındı ve araçları trafikten men edildi. DHA’nın bildirdiğine göre, olay dün öğle saatlerinde Atatürk Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi’nde yaşandı.

MİNİBÜS ŞOFÖRLERİ YARIŞTI

Cadde üzerinde karşılaşan iki minibüs şoförünün yarışmaya başladığı öne sürüldü. İddiaya göre, bu şoförler kırmızı ışıkta geçti ve yaya geçidinde durmadı. O sırada minibüslerden birinde hamile yolcu, “Lütfen durun, stres yüzünden doğuracağım” diye bağırarak inmeye çalıştı. Korkarak minibüsten inen kadın ağlayarak uzaklaşırken, bir başka yolcu bu anları kaydetti. Olayın ardından İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, cep telefonuyla çekilen görüntülerden minibüslerin plakalarını tespit etti.

34 M 3527 plakalı minibüsün şoförü Ramazan K. (35) ve diğer minibüsün şoförü Doğukan E. (40) olarak belirlendi. Gözaltına alınan şoförlerin ifadeleri alındı ve ‘trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’ suçundan adli işlemler başlatıldı. Her iki şoföre, Karayolları Trafik Kanunu’nda belirtilen birçok maddeden toplam 28 bin 248 lira idari para cezası kesildi. Bu maddeler arasında, ‘Büyükşehir Belediye Kanunu kapsamındaki çalışma izni süresinin dolmuş olmasına rağmen yolcu taşıma’, ‘Yönetmelikteki kurallara uymama’, ‘Durakta durmama’, ‘Fazla yolcu alma’, ‘Yayaların trafiğini engelleyecek şekilde davranma’, ‘Saygısızca araç kullanma’ ve ‘Emniyet kemeri kullanmama’ bulunuyor.

İŞLEMLER TAMAMLANDI

Şoförlerin çalışma ruhsatları askıya alındı ve araçları trafikten men edildi. Yapılan işlemler ardından, her iki şoför savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakıldı. Olay, İstanbul’da minibüslerin trafiği tehlikeye atan tehlikeli yarışlarının önüne geçilmesi gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi.