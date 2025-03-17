minik-erdal-gribal-enfeksiyona-yenildi

OLAYIN GELİŞİMİ

Orhangazi’ye bağlı Örnekköy Mahallesi’nde yaşayan Turgay ve Fatma Gazioğlu’nun 5 yaşındaki oğulları Erdal Gazioğlu, 1 ay önce yakalandığı gribal enfeksiyonun zatürreye dönüşmesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Küçük Erdal, Örnekköy’deki camide son yolculuğuna uğurlandı.

ZATÜRRE TANISI KONUŞULDU, KURTARAMADI

Bu üzücü olay, Orhangazi’ye bağlı Örnekköy Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Turgay ve Fatma Gazioğlu’nun 3 çocuğundan en küçüğü olan Erdal Gazioğlu, yaklaşık 1 ay önce gribal enfeksiyona yakalandı. Orhangazi Devlet Hastanesi’nde yaklaşık 20 gün süreyle tedavi gören 5 yaşındaki Erdal, daha sonra Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek burada zatürre tanısı kondu. Yaklaşık 1 hafta burada tedavi gören küçük çocuk, fenalaşması üzerine yaşamını yitirdi. Erdal Gazioğlu’nun ölümü ailesi ve yakınlarını derinden etkiledi. Cenaze namazı, Örnekköy Camisi’nde kılındıktan sonra minik Erdal toprağa verildi. Cenaze töreninde gözyaşları hiç dinmedi.