Minneapolis’teki Okulda Silahlı Saldırı: 2 Ölüm

MINNEAPOLIS’TE SİLAHLI SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Minneapolis’teki yerel yetkililer, okula yönelik silahlı saldırının yerel saatle 10.15 civarında meydana geldiğini açıkladı. Saldırının faalisinin 23 yaşındaki Robin Westman olduğu duyuruldu. FBI, saldırıyı “terörizm” ve “nefret suçu” başlıkları altında soruşturuyor.

VALİDEN VE BELEDİYE BAŞKANINDAN YORUMLAR

Minnesota Valisi Tim Walz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, Annunciation Katolik Okulu’ndaki saldırı hakkında bilgilendirildiğini aktararak, “Polis, olay yerinde. Bu korkunç şiddet eylemiyle gölgelenen, okulların açıldığı ilk haftada çocuklarımız ve öğretmenlerimiz için dua ediyorum” dedi. Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey de, kentin güneyindeki korkunç şiddet olaylarını takip ettiğini belirtiyor ve acil müdahale ekiplerinin olay yerinde olduğunu vurguluyor. Polis, acil durum personelinin mağdurlara yardım edebilmesi için halkı bölgeden uzak durması yönünde uyarıda bulundu.

ÇOCUKLAR ÖLDÜ, YARALILAR VAR

Minneapolis Polis Departmanı Şefi Brain O’Hara, gerçekleştirdiği basın toplantısında saldırıda 8 ve 10 yaşındaki iki çocuğun hayatını kaybettiğini, 14’ü çocuk 17 kişinin de yaralandığını belirtti. O’Hara, yaralılar arasında iki çocuğun durumunun kritik olduğunu söyledi. Saldırganın, kilisenin arkasında kendi hayatına son verdiğini ifade eden O’Hara, “Bu korkak saldırıdan sonra” dedi. Minneapolis, “akıl almaz bir trajedi” yaşadığını belirten O’Hara, okul çocuklarının kilisede ayin yaptığı esnada saldırganın binanın dışından pencerelere ateş açmaya başladığını aktardı.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ VE ARAŞTIRMALAR

O’Hara’nın açıklamasına göre, saldırgan uzun namlulu bir silah, bir av tüfeği ve bir tabanca taşımıyordu. O’Hara, “Çocuklarla dolu bir kiliseye ateş açmanın katıksız zulmünü ve korkaklığını aklın kavraması kesinlikle zor” dedi. Saldırganın 20’li yaşlarının başında, siyah kıyafetler giymiş bir erkek olduğunu belirten O’Hara, suç geçmişi ve okulla bağlantısı olup olmadığı gibi konuların araştırıldığını duyurdu. Yaralıların kaldırıldığı Hennepin Hastanesi acil doktoru Thomas Wyatt da, yaralılardan 7’sinin durumunun kritik olduğunu açıkladı.

ABD BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından saldırı hakkında açıklamada bulunarak, olayla ilgili bilgilendirildiğini ve gelişmeleri takip ettiğini belirtti. Trump, “Federal Soruşturma Bürosu (FBI), hızlı bir şekilde müdahale etti ve olay yerine intikal etti. Bu olaydan etkilenen herkes için birlikte dua edelim” ifadesini kullandı.

SALDIRGANIN GEÇMİŞİ VE VİDEO

Polis Şefi O’Hara, Minnesota Valisi Waltz ve Belediye Başkanı Frey ile düzenlediği ikinci basın toplantısında, silahlı saldırganın Robin Westman olarak belirlendiğini doğruladı. O’Hara, Westman’ın herhangi bir sabıka kaydına sahip olmadığını ve saldırıda kullanılan üç silahın da yasal olarak satın alındığını duyurdu. Saldırganın YouTube’da yayınlanmak üzere zamanlanmış bir manifestosu olduğu, rahatsız edici içeriklerin bulunduğu ve FBI yardımıyla kaldırıldığı bilgi verildi. O’Hara, Westman’in saldırıdan sonra YouTube’a yüklenen bir videoda aile ve arkadaşlarına yönelik bir mektup bıraktığını, silah ve şarjör görüntüleri paylaştığını ifade etti. Ayrıca, bazı şarjörlerde “Donald Trump’ı öldürün” ve “Bu çocuklar için” ifadelerinin yer aldığı belirtildi. Basın toplantısında Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo’nun gönderdiği taziye mesajı da okundu. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Başkan Trump’ın Minneapolis’teki saldırının kurbanları anısına, ABD bayrağının kamu binalarında 31 Ağustos’ta gün batımına kadar yarıya indirilmesini istediği açıklandı.