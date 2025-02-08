Miras Tartışmaları Üzerine Mevlit Krizi Yaşanıyor

FERDİ TAYFUR’UN VASİYETİ AÇIKLANDI

2 Ocak’ta yaşamını yitiren Ferdi Tayfur’un vasiyeti yakın zamanda ortaya çıktı. Şirin Gözalıcı, dayısı Ferdi Tayfur’un malvarlığının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri, Darüşşafaka Vakfı ve LÖSEV’e bağışladığını açıkladı. Bu durum, ailenin diğer üyeleri arasında bazı tartışmalara neden oldu.

TUĞÇE TAYFUR’DAN SERT MESAJ

Sosyal medya üzerinden abisi Timur Turanbayburt ile bir fotoğraf paylaşan Tuğçe Tayfur, durumu eleştirerek isyanını dile getirdi. Şirin Gözalıcı ve ailesini hedef alan Tuğçe Tayfur, “Ömrüm yettiğince ben senin yanındayım abi. Sen hiç canını sıkma. Babama böbreğini verdiğinde, yanında babamın eline doğan amca oğlum Cumali abi ve ben vardık, yiyenler ya da başkaları yoktu!” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, ailenin içindeki gerginlikleri gözler önüne serdi.