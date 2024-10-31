“Miray Arslan’ın Ölümüne Neden Olan Öğretmene Cezası”

DURUŞMA VE HAPİS CEZASI KARARI

Ordu’da, ‘uyum haftası’ etkinliği kapsamında okula giden 7 yaşındaki birinci sınıf öğrencisi Miray Arslan’a araçla çarpıp hayatına mal olan beden eğitimi ve spor öğretmeni Banu Kaya, dördüncü kez hakim karşısına çıktı. Karar duruşmasında öğretmene 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verildi. Olay, Altınordu ilçesinin Saray Mahallesi’ndeki Gazi İlk ve Ortaokulu’nda 2 Eylül 2024 günü yaşandı. Öğretmen Kaya, duruşmaya tutuklu bulunduğu Efirli E Tipi Cezaevi’nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Davada Miray’ın anne ve babası, taraf ve sanık avukatları hazır bulundu.

TAHLİYE TALEBİ VE AİLEYİ ETKİLEYEN SÖZLER

Duruşmada bulunan savcılık, daha önce sanığın tutuklanması yönünde mütalaada bulunmasına rağmen bu sefer öğretmen Banu Kaya’nın tahliye edilmesini talep etti. Yakup Arslan, sanığın önceki duruşmada kayıtsız bir biçimde ifade verdiğini savunarak, “Kendisi samimi değildir. Ben olay gününden bu yana uyku uyuyamıyorum. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum,” dedi. Eda Arslan da eşinin görüşlerine katılarak, sanığın cezalandırılmasını istemekte ısrarcı oldu.

ÖĞRETMENİN AÇIKLAMALARI VE TAHLİYE İSTEĞİ

Duruşmaya SEGBİS ile katılan sanık Banu Kaya, olaydan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Hiçbir vicdana sığmaz, duruşmalarda benim sözlerim yanlış anlaşıldı,” ifadesini kullandı. Kaya, tahliye talebinde bulunduğunu belirtti ve “Böyle bir olay hiç yaşanmasaydı,” dedi.

CEZA VE YASAKLAMA KARARI

Mahkeme heyeti, sanığa ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verdi. Ayrıca, öğretmenin sürücü belgesinin 2 yıl süreyle kullanmaktan yasaklanmasına da karar verildi.

OLAYIN DETAYLARI

Gazi İlk ve Ortaokulu’nda yaşanan olayda, 7 yaşındaki Miray Arslan’a, öğretmen Banu Kaya’nın kullandığı 52 BK 790 plakalı Mercedes GLB 200 marka cip çarptı. Miray, çarpmanın etkisiyle ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı fakat hayatını kaybetti. İlk duruşmada, öğretmen olayda aracındaki sensörlerin çalışmadığını iddia etti, ilerleyen süreçte ise savcılık onu asli kusurlu buldu.