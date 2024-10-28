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Mısır’da Seyahat Eden Neslihan Atagül

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Neslihan Atagül Mısır Seyahatinde

Neslihan Atagül, Mısır’daki seyahatinden birçok kare paylaşıyor. Ünlü oyuncu, yeni projeleri hakkında merak edilen sorulara da yanıt veriyor. Beş aylık hamile olan Atagül, Mısır’da gezilerine devam ediyor. Doğumun Türkiye’de olacağını ifade eden oyuncu, seyahatine dair paylaşımlarını sürdürüyor.

Yeni Projeler Hakkında Açıklama

Yeni projeleriyle ilgili bir soruya ise Neslihan Atagül, “Yakındaki yeni projem karnımdaki bebeğim. Onun için şu an yeni projem yok” şeklinde yanıt veriyor. İtalya’da katıldığı bir programda, bebeğinin cinsiyeti hakkında da bilgi veren Atagül, oğlu olacağını belirtiyor. Bu süreçte Instagram hesabından Mısır’daki paylaşımlarını da devam ettiriyor.

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