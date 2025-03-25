Mısır’dan Gazze İçin Yeni Ateşkes Önerisi

YENİ ATEŞKES PLANI

Mısır’ın önerdiği yeni ateşkes planı, Hamas’ın her hafta beş İsrailli rehineyi serbest bırakmasını gerektiren bir düzenleme içeriyor. Aynı zamanda, İsrail’in de ateşkesin ikinci aşamasını ilk haftanın sonunda devreye sokmasını öngörüyor. Hamas’ın hala elinde 59 rehine bulunuyor ve bunların 24’ünün hayatta olduğu düşünülüyor. Hamas, 7 Ekim 2023 tarihinde İsrail’e yaptığı operasyon ile 250’den fazla kişiyi rehin almıştı. Geri kalan rehinelerin çoğu ya serbest bırakıldı ya da cenazeleri teslim edildi. Güvenlik kaynakları, ABD ve Hamas’ın bu teklifi kabul ettiğini, ancak İsrail’den henüz bir yanıt gelmediğini ifade ediyor.

İSRAİL’İN ÇEKİLME PLANI

Güvenlik kaynakları ayrıca, Mısır’ın sunduğu planın İsrail’in Gazze’den tamamen çekilmesi için bir takvim içerdiğini ve bu sürecin ABD güvenceleriyle desteklendiğini belirtiyor. Hamas, İsrail’i ocak ayında yaptığı ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçlasa da, yeni bir ateşkes için müzakerelere açık olduklarını dile getiriyor. Hamas’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff tarafından sunulan teklifleri değerlendirdiği aktarılıyor. Mısır’ın teklifi, İsrail’in 18 Mart’ta Hamas’a yönelik hava ve kara operasyonlarını yeniden başlatmasının sonrasında gündeme geldi. Bu hamle, 15 aylık savaşın ardından yaşanan iki aylık ateşkesi sona erdirdi. Güvenlik kaynaklarının aktardığına göre, teklif geçen hafta iletilirken, Filistin sağlık yetkilileri, son 24 saatte İsrail’in Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılarda en az 65 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

GÜVENLİK VE İNSANİ DURUM

Gazze’deki sağlık otoriteleri, İsrail’in hava saldırıları ve topçu ateşi sebebiyle son dönemlerde yaklaşık 700 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, bunların en az 400’ünün kadın ve çocuk olduğunu açıkladı. Pazartesi günü hayatını kaybedenler arasında yerel gazeteciler Muhammed Mansur ve Hussam Şabat da bulunuyor. Filistin Gazeteciler Sendikası, Ekim 2023’te başlayan çatışmalarda İsrail saldırıları sonucu en az 206 gazetecinin öldüğünü kaydediyor. Hamas, bazı üst düzey siyasi ve güvenlik yetkililerinin de hayatını kaybettiğini duyurdu.

HAMAS’TAN YENİ GÖRÜNTÜ

Pazartesi günü, Hamas 7 Ekim’de Nova müzik festivalinden kaçırılan 35 yaşındaki Elkana Bohbot ve 24 yaşındaki Yosef Haim-Ohana’nın görüntülerinin bulunduğu bir video paylaştı. Filistinli yetkililer, son 18 ayda süren çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bini aştığını belirtti.

REFAH’TAKİ SON DURUM

İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılar, en güneydeki Refah kentinde de tırmanıyor. Refah belediyesi, İsrail askeri güçlerinin bazı bölgelere girdiğini ve Tel Al-Sultan mahallesinde binlerce insanın mahsur kaldığını açıkladı. Ayrıca, bu bölgede su, yiyecek ve ilaç sıkıntısı yaşandığı vurgulanıyor. Filistin Sivil Acil Durum Hizmetleri, 50 bin kişinin Refah’ta köşeye sıkıştığını bildirdi. İsrail ordusu ise bölgede “terör altyapısını yok etmek ve teröristleri etkisiz hale getirmek” amacıyla operasyon düzenlediğini savunuyor. Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü, çatışmaların yeniden alevlenmesi dolayısıyla Gazze’deki varlıklarını azaltacaklarını, ancak sivil halka insani yardım sağlamaya devam edeceklerini aktardı. UNRWA, son günlerde 124 bin Filistinlinin yerinden edildiğini duyurdu. UNRWA, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, “Aileler yanlarına alabildikleri birkaç eşyayla göç etmek zorunda kalıyor. Ne barınacak yerleri var ne de güvenlikleri. İsrail makamları tüm yardımları kesti. Yiyecek kıtlığı yaşanıyor ve fiyatlar fırladı. Bu, insani bir felakettir. Kuşatma sona ermelidir” ifadelerini kullandı.