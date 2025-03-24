Mısır, Gazze İçin Yeni Ateşkes Planı Sundu

ATEŞKES PLANI DETAYLARI

Mısır’ın önerdiği yeni ateşkes planı, Hamas’ın her hafta beş İsrailli rehineyi serbest bırakmasını ve İsrail’in ateşkesin ikinci aşamasını ilk haftanın sonunda hayata geçirmesini öngörüyor. Hamas’ın elinde hala 59 rehine bulunuyor ve bunlardan 24’ünün hayatta olduğu düşünülüyor. Hamas, 7 Ekim 2023 tarihinde İsrail’e düzenlediği operasyonda 250’den fazla kişiyi rehin almıştı. Geriye kalan rehinelerin çoğu ya serbest bırakıldı ya da cenazeleri teslim edildi. Güvenlik kaynakları, ABD ve Hamas’ın bu teklifi kabul ettiğini ancak İsrail’in henüz bir yanıt vermediğini aktarıyor. Hamas’ın yetkilisi doğrudan bu teklifi doğrulamadı fakat Reuters’a yaptığı açıklamada, “Arabulucularla, anlaşmanın ikinci aşamasının başlatılmasını sağlayacak ortak bir zemin oluşturmak ve müzakereleri yeniden başlatmak için çeşitli öneriler tartışılıyor” dedi.

İSRAİL’İN ÇEKİLME TAKVİMİ

Güvenlik kaynakları, Mısır’ın önerdiği planın İsrail’in Gazze’den tamamen çekilmesi için bir takvim içerdiğini ve bu sürecin ABD güvenceleriyle desteklendiği bilgisini veriyor. Hamas, İsrail’i ocak ayındaki ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçlasa da, yeni bir ateşkes için müzakereye açık olduğunu ifade ediyor. Bunun yanı sıra Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff tarafından sunulan teklifleri de değerlendiriyor. Mısır’ın teklifi, İsrail’in 18 Mart’ta Hamas’a yönelik hava ve kara operasyonlarını yeniden başlatmasının ardından geldi. İsrail’in bu eylemi, 15 ay süren savaşın ardından yaşanan iki aylık ateşkesi sona erdirdi. Güvenlik kaynaklarının Reuters’a verdiği bilgilere göre, teklif geçen hafta iletilirken, Filistin sağlık yetkilileri son 24 saatte İsrail’in Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılarda en az 65 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

GAZZE’DE AĞIR KAYIPLAR

Gazze’deki sağlık yetkilileri, İsrail’in hava saldırıları ve topçu ateşi nedeniyle o tarihten bu yana yaklaşık 700 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, bunların en az 400’ünün kadın ve çocuk olduğunu açıkladı. Pazartesi günü hayatını kaybedenler arasında yerel gazeteciler Muhammed Mansur ve Hussam Şabat da bulunuyordu. Filistin Gazeteciler Sendikası, Ekim 2023’te başlayan çatışmalardan bu yana İsrail saldırıları sonucu en az 206 gazetecinin öldüğünü belirtti. İsrail’den konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Hamas, bazı üyelerinin, aralarında üst düzey siyasi ve güvenlik yetkililerinin de bulunduğu kişilerin öldürüldüğünü duyurdu.

HAMAS’TAN GÖRÜNTÜ PAYLAŞIMI

Pazartesi günü Hamas, 7 Ekim’de Nova müzik festivalinden kaçırılan 35 yaşındaki Elkana Bohbot ve 24 yaşındaki Yosef Haim-Ohana’nın görüntülerinin yer aldığı bir video yayımladı. Filistinli yetkililerin verdiği bilgiye göre, son 18 ayda süren çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini aştı.

REFAH’TA SON DURUM

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, en güneydeki Refah kentinde de artıyor. Refah belediyesi, İsrail askeri güçlerinin bazı bölgelere girdiğini ve Tel Al-Sultan mahallesinde binlerce insanın mahsur kaldığını bildirdi. Bu bölgede su, yiyecek ve ilaç sıkıntısı yaşandığı vurgulandı. Filistin Sivil Acil Durum Hizmetleri, 50 bin kişinin Refah’ta köşeye sıkıştığını aktardı. İsrail ordusu, bölgede “terör altyapısını yok etmek ve teröristleri etkisiz hale getirmek” için operasyon düzenlediğini iddia ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, çatışmaların yeniden şiddetlenmesi nedeniyle Gazze’deki varlıklarını azaltacaklarını ancak sivil halka insani yardım sağlamaya devam edeceklerini belirtti. BM’ye bağlı UNRWA (Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı), son günlerde 124 bin Filistinlinin yerinden edildiğini bildirdi. UNRWA, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, “Aileler yanlarına alabildikleri birkaç eşyayla göç etmek zorunda kalıyor. Ne barınacak yerleri var ne de güvenlikleri. İsrail makamları tüm yardımları kesti. Yiyecek kıtlığı yaşanıyor ve fiyatlar fırladı. Bu, insani bir felaket. Kuşatma sona ermelidir” ifadelerini kullandı.