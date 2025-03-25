Mısır Piramitlerinin Altında Geniş Yeraltı Yapısı Bulundu

İtalyan araştırmacılar, Kahire’deki Giza Piramitleri’nin altında kapsamlı bir yeraltı yapısı keşfettiklerini duyurdu. Pisa Üniversitesi’nden Corrado Malanga, Strathclyde Üniversitesi’nden Mısırbilimci Armando Mei ve radar uzmanı Filippo Biondi’nin yürütmüş olduğu çalışma, piramitlerin 640 metre derinliğinde 8 adet dikey silindirik yapı bulmuş ve 1.220 metre derinlikte henüz tanımlanamayan çeşitli oluşumların varlığını keşfetmiştir. Araştırmacılar, bu yapıların piramitlerin hacminden 10 kat daha büyük olduğunu ileri sürdü.

RADAR TEKNOLOJİSİYLE KEŞİF

Çalışma, okyanus tabanını haritalamakta kullanılan sonar radar benzeri bir teknoloji olan Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) ile yapılmıştır. Bu yöntemle elde edilen yüksek çözünürlüklü görüntüler, yerin derinliklerindeki yapıları saptamak amacıyla kullanıldı. Araştırma ekibi, 640 metre derinliğindeki silindirik yapıların yanı sıra, 1.220 metreye kadar uzanan başka oluşumlar tespit ettiklerini aktardı. Ancak bu araştırma henüz bağımsız uzmanlar tarafından hakem değerlendirmesinden geçirilmiş değil.

ARKEOLOJİK ARAŞTIRMALARIN SINIRLARINI YENİDEN TANIMLIYOR

Araştırmanın sözcüsü Nicole Ciccolo, İtalya’da düzenlenen bir toplantıda bulguları sunmuştur. Ciccolo, “Bu çalışma, arkeolojik araştırmaların ve uydu veri analizi süreçlerinin sınırlarını yeniden tanımlıyor. Giza Piramitleri’nin altında keşfedilen bu yapılar, antik Mısır’ın kutsal topografyasına dair anlayışımızı değiştirebilir” demiştir. Toplantıda ayrıca, tespit edilen yapıların piramitlerin altında bir erişim sistemi olarak işlev görebileceği de dile getirildi.

UZMANLARDAN ŞÜPHECİ YAKLAŞIM

Denver Üniversitesi’nden radar uzmanı Profesör Lawrence Conyers, bu iddialara karşı temkinli bir yaklaşım sergilemektedir. Conyers, mevcut teknolojinin yerin 1.220 metre derinliğine nüfuz edebilmesinin mümkün olmadığını belirterek, “Yeraltı şehri fikri oldukça iddialı. Kullanılan teknolojinin bu kadar derinlikte tarama yapabilmesi şüpheli” şeklinde ifade etti. Conyers, keşfin doğruluğunun kanıtlanabilmesi için hedefli kazıların yapılması gerektiğini ve verilerin bağımsız analizlere sunulması gerektiğini vurguladı.

ÇALIŞMANIN DETAYLARI VE TARTIŞMALAR

Araştırma ekibi, Khafre Piramidi’nin altında 648 metre derinliğe kadar inen silindirik yapıların, ve daha derinlerdeki oluşumların, piramitlerin geleneksel mezar işlevinin ötesinde bir amaca hizmet edebileceğini ileri sürdü. Ancak Mısır yetkilileri ve bazı uzmanlar, bu bulguların abartılı olduğu ve bilimsel olarak henüz doğrulanmadığı görüşündedir. Çalışmanın henüz hakemli bir dergide yayımlanmamış olması da tartışmaları alevlendirmiştir.