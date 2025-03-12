Mısır ve Katar’dan Gazze İçin Ateşkes Görüşmesi

ATEŞKES ANLAŞMASI VE GÖRÜŞMELER

İsrail ile Hamas arasında geçtiğimiz aylarda sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen, bu süreçte İsrail’in ateşkes ihlalleri devam ediyor. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ilerleyiş göstermesi gereken konuları ele alan bir görüşme gerçekleştirdi. Mısır Dışişleri Bakanlığı, bu görüşmeye dair bilgileri paylaştı.

ÇALIŞMALARIN GÜÇLENDİRİLMESİ

Yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Abdulati, Katar ziyareti kapsamında Al Sani ile bir araya geldi. Toplantıda, iki ülke arasındaki nitelikli ilişkilerin yanı sıra ekonomi, ticaret ve yatırım gibi çeşitli alanlardaki iş birliklerini desteklemenin yolları tartışıldı. Gazze Şeridi’ndeki ateşkes ve esir takası anlaşmasını güvence altına almak için gösterilen çabalar da görüşme konuları arasında yer aldı. Taraflar, bölgeye insani yardımların girişinin sağlanması ve Filistinlilerin acil insani ihtiyaçlarının karşılanmasının ne kadar önemli olduğuna dikkat çekti.

OLAĞANÜSTÜ ARAP BİRLİĞİ ZİRVESİ

Bakanlar, bu konuyla ilgili olarak 4 Mart tarihinde Kahire’de düzenlenen “Filistin” konulu olağanüstü Arap Birliği Zirvesi ve 8 Mart’ta Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısında elde edilen sonuçların uygulanmasında kararlı olduklarını vurguladı. Al Sani ve Abdulati, Gazze’nin yeniden inşasına yönelik Mısır tarafından hazırlanan Arap planının etkinleştirilmesi ve gerekli finansmanın toplanması konularını da ayrıca gündeme getirdi.

MEVCUT DURUM

Gazze’de 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşaması 2 Mart’ta son bulmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun bu aşamanın sona ermesine rağmen ikinci aşama müzakerelerinin henüz başlamadığı, Gazze’deki ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşama müzakerelerinin 3 Şubat’ta başlaması gerektiği belirtiliyor.