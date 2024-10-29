“Misli’de Günün En Çok Bahis Yapılan Maçları”

Misli’deki günün iddaa programında en çok tercih edilen bahis seçeneklerini ve Misli yazarlarının bu maçlarla ilgili değerlendirmelerini sizler için bir araya getirdik. Birçok ligdeki heyecanı, yüksek oranlarla Misli’de yaşayabilirsiniz.

WOLFSBURG – B. DORTMUND MAÇ SONUCU 2

Günün iddaa programındaki en popüler karşılaşma Wolfsburg – B. Dortmund maçı oldu. Misli üyelerinin %31’i konuk ekibin galibiyetine bahis yapmış durumda. Misli Yorumcusu Halil İbrahim Ağış, “Bu sezon lige kötü bir başlangıç yapan Wolfsburg savunma hattında büyük sorunlar yaşıyor. Takım olarak ilk 8 haftada sadece denk güçteki 2 rakibi yenen ev sahibi ekip bir hayli zor durumda. Bu iç saha mücadelesinde taraftarının desteğiyle işleri kolay olmayacak. Dortmund, iç sahada etkili futbol sergileyerek kazanıyor ancak deplasmanda yaşadığı savunma sorunları yüzünden kötü sonuçlar alıyor. Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid karşısında ağır bir yenilgi almasının ardından hafta sonu Augsburg’a kaybetti. Ancak kadrosunda daha kaliteli oyuncular bulunduran Dortmund’un bu maçtan galibiyetle ayrılmasını bekliyorum” diyor.

AC MILAN – NAPOLI MAÇ SONUCU 2

Günün dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan AC Milan – Napoli mücadelesine kuponunda yer veren Misli üyelerinin %11’i konuk ekibin galibiyetini seçti. Misli Yorumcusu Aykut Aydın, “Geçtiğimiz hafta Serie A’da oldukça heyecanlı maçlar oynandı. Milan, bu karşılaşmaya daha avantajlı çıkacaktır. Lecce’ye karşı rotasyonlu kadro ile çıktıkları maçta, baştan sona üstün oynamalarına rağmen ikinci yarıda yalnızca tek bir golle kazanabildiler. Napoli, genelde ilk yarılarda yüksek tempolar sergilemiyor. Milan’da Hernandez ve Reijnders cezasından dolayı, Abraham ile Gabbia ise sakatlıklardan dolayı forma giyemeyecek. İlk yarının sakin ve kontrollü geçmesinin ardından ikinci yarıda gollerin geleceğini düşünüyorum” şeklinde ifade ediyor.

LEIPZIG – SAINT PAULI MAÇ SONUCU 1

Leipzig’in St. Pauli ile oynayacağı Şampiyon Oranlı Almanya Kupası maçında Misli üyelerinin %54’ü ev sahibi ekibin galibiyetine bahis yaptı. Misli Yorumcusu Onur Akpınar’ın yorumu ise şu şekilde: “St. Pauli bu sezon Bundesliga’da kalma mücadelesi verecek. Her takım gibi kupaya önem verecekler ama kapasiteleri sınırlı. Leipzig karşısında şansları düşük. Leipzig, Freiburg maçında 2. yarıda geri dönerek iyi bir performans gösterdi. Şampiyonlar Ligi’nde işler pek yolunda gitmese de Bundesliga’da sorunları yaşamadılar. Kupa maçına baskılı bir oyunla başlayacaklarını düşünüyorum. İlk yarı Leipzig galibiyetini öneriyorum.”