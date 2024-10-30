“Misli’de Günün En Fazla Bahis Yapılan Maçları”

GÜNÜN İDDAA PROGRAMINDAN HAFTALIK ANALİZ

Misli platformunda günün iddaa programında en yoğun ilgi gören bahisleri ve Misli yazarlarının bu maçlara dair yorumlarını sizler için topladık. Farklı liglerin heyecanını en cazip oranlarla Misli’de deneyimleyebilirsiniz.

JUVENTUS – PARMA MAÇI İLE GALİBİYET BEKLENTİSİ

Günün iddaa programında öne çıkan Juventus – Parma karşılaşması için Misli üyelerinin %71’i ev sahibi takımın galibiyetine yöneliyor. Misli yorumcusu Ozan Gür, “Gol düellosu şeklinde geçen Inter maçından sonra Juventus, seyircisi önünde Parma karşısında daha etkili olacaktır. Parma, 7 maçtır galip gelemedi ve bu süre zarfında 4 beraberlik elde etti. Oyun arzuları yerinde ancak genç oyuncular, güçlü rakipler karşısında daha fazla tecrübeye ihtiyaç duyuyor” diyor. Ozan Gür, düşük orandan dolayı Juventus galibiyetinin günün iyi tercihlerinden biri olduğunu düşünüyor. Oran yükselmek isteyenler için ise toplam gol sayısı 2,3 bahsini öneriyor.

EMPOLİ – INTER MAÇINDA FAVORİ GÖRÜŞLERİ

Diğer bir dikkat çekici karşılaşma ise Empoli – Inter maçı. Bu karşılaşmaya bahis oynayan Misli üyelerinin %70’i konuk ekibi favori görüyor. Misli yorumcusu Aykut Aydın, “Empoli, ligin en sürpriz takımlarından biri. Her takıma karşı gol bulma kapasitesine sahip bir ekip. Inter, Juventus maçında karmaşık duygular yaşadığını gösterdi; geriye düştükten sonra iki golle öne geçip, beraberliğe razı oldu. Acerbi’nin eksikliğini çok hissediyorlar ve Hakan’ın dönüşü uzuyor, bu da planlarında aksamaya neden oluyor. Ancak yine de geniş kadro yapısıyla deplasmanda kazanacaklarını düşünüyorum” şeklinde ifade ediyor.

TOTTENHAM – MANCHESTER CITY’YE KIRAN KIRANA MAÇ

Günün büyük ilgi gören bir diğer maçı da Tottenham – Manchester City. Bu karşılaşmaya bahis oynayan Misli üyelerinin %44’ü Guardiola’nın ekibinden galibiyet bekliyor. Misli yorumcusu Mert Artun, “Her iki ekip de yorgun bir şekilde sahaya çıkacak. Spurs, Crystal Palace’a kaybetti, City de ligin sonlarındaki Southampton’ı zorlukla 1-0 yenebildi. Kaptan KBD ve Rodri ile Kyle Walker ve Oscar Bobb’un sakatlıkları sürüyor. Ev sahibi Tottenham’da kaptan Son’un da bu maça yetişemeyeceği düşünülüyor. Ben genç oyuncuların da sahada yer alacağı zorlu bir mücadele bekliyorum. İki takım da skor üretme potansiyeline sahip, bu yüzden tercihim KG var.” sözleriyle durumu değerlendiriyor.