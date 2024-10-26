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MİT’in PKK/YPG’ye Yönelik Operasyonları

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TERÖR ÖRGÜTÜNE OPERASYONLAR SÜRÜYOR

MİT, 23 Ekim 2024 tarihinde TUSAŞ’a yönelik PKK tarafından yapılan menfur terör eyleminin ardından, Suriye ve Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK’ya karşı operasyonlarına kesintisiz devam ediyor. Bu çerçevede, MİT 23-26 Ekim 2024 tarihleri arasında Suriye ve Irak’ın kuzeyinde PKK/YPG’ye yönelik toplam 157 noktaya operasyon gerçekleştirdi.

OPERASYONLARDA HEDEF PKK/YPG

Gerçekleştirilen operasyonlarda öncelikli olarak PKK/YPG’nin savunma sanayii tesisleri hedef alınıyor. Hedefler arasında örgütün karargahları, askeri eğitim kampları, lojistik ve teknik depolar ile silah ve mühimmat depoları da bulunuyor. MİT’in yürüttüğü bu harekatta, Türkiye’nin savunma sanayii kuruluşlarının ürettiği yerli ve milli ürünler etkin bir şekilde kullanılıyor. Özellikle TUSAŞ üretimi ANKA SİHA’lar, bu operasyonlarda önemli görevler üstleniyor.

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