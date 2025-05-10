MİT, Sahte İstasyon Çetesini Düşürdü

UYGULANAN OPERASYON VE TUTUKLAMALAR

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği yaparak, sahte baz istasyonu kurarak siber casusluk yapan uluslararası bir şebekeyi çökertti. Operasyon sonucunda yabancı uyruklu 7 şüpheli, kiralık araçlarla suçüstü yakalanarak mahkemece tutuklandı. Bu şebeke, Çin kökenli cihazlar kullanarak sahte baz istasyonları aracılığıyla vatandaşların kişisel ve finansal bilgilerini hedef aldı.

SİBER DOLANDIRICILIK FAALİYETLERİ

MİT, çok sayıda GSM abonesinden gelen sahte içerikli SMS şikayetleri üzerine harekete geçti. Kamu kurumları ve kuruluşlar adına gönderilen gibi görünen bu mesajlar incelendiğinde, olayın sahte baz istasyonu yöntemiyle gerçekleştirildiği anlaşıldı. Çin menşeli cihazlarla kurulan sahte baz istasyonları, cep telefonlarını bu istasyonlara bağlayarak kullanıcılara GSM operatörüymüş gibi görünen sahte ödeme talepleri gönderdiler. Bu durum bazı kullanıcıların kredi kartı bilgilerini paylaşmalarına yol açtı.

ŞEBEKENİN YAYILIMI VE YÖNETİMİ

Yapılan araştırmalarda, “Patron” kod adıyla bilinen bir şahsın talimatları doğrultusunda üç farklı grup halinde hareket eden 7 şüpheli belirlendi. Şebeke, kiralık araçlar kullanarak İstanbul’un yanı sıra İzmir, Bursa ve Yalova’da da faaliyet gösteriyordu. Toplanan iletişim ve kullanıcı bilgileri, Çin merkezli bir sunucuya aktarılıyordu. Bu veriler, yabancı kökenli bir uygulama üzerinden hedef odaklı oltalama saldırılarında kullanıldı.

TEKNİK CİHAZLARIN TEMİNİ VE GÖZALTILAR

Söz konusu şebekenin kullandığı teknik cihazların, İstanbul’da bulunan bir elektronik malzeme satıcısından temin edildiği tespit edildi. Bu şahıs da gözaltına alındı. Yabancı uyruklu şüphelilerin Mart 2025’te Türkiye’ye giriş yaparak, farklı bir vatandaş adına GSM hattı aldıkları ve kimliklerini gizlemeye çalıştıkları anlaşıldı. Cihazların ülkeye nasıl sokulduğunu belirlemek için gümrük ve sınır geçiş kayıtları inceleniyor.

KRIMINAL İNCELEME VE SÜREÇ

Operasyon sırasında ele geçirilen sahte baz istasyonu cihazları ve diğer dijital materyaller, kriminal incelemeye tabi tutuldu. MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şüphelilerin diğer bağlantılarını ortaya çıkarmaya yönelik kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. Bu operasyon, Türkiye’nin siber güvenlik alanındaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.