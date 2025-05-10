MİT, Siber Casusluğu Çökertti

ULUSLARARASI ŞEBEKE ÇÖKERTİLDİ

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile iş birliği içinde gerçekleştirdiği bir operasyon ile sahte baz istasyonu kurarak siber casusluk yapan uluslararası bir şebekeyi çökertti. Yabancı uyruklu 7 şüpheli, kiralık araçlar ile suçüstü yakalanarak tutuklandı. Bu şebeke, Çin menşeli cihazlarla yapmış olduğu sahte baz istasyonları aracılığıyla vatandaşların kişisel ve finansal verilerini hedef aldı.

SABE SMS’LERLE DOLANDIRILDI

MİT, birçok GSM abonesinden gelen sahte içerikli SMS şikayetleri üzerine harekete geçti. Kamu kurumları ve kurumsal firmalar adına gönderilmiş gibi görünen mesajları inceleyen MİT, bu dolandırıcılık faaliyetinin sahte baz istasyonu yöntemiyle yapıldığını belirledi. Çin menşeli cihazlarla kurulan sahte baz istasyonları, cep telefonlarını bu istasyonlara bağlayarak kullanıcılara GSM operatörü gibi görünen sahte ödeme talepleri gönderdi. Bazı kullanıcılar, kredi kartı bilgilerini paylaşarak dolandırıldılar.

FAALİYETLERİ ÇOK ŞEHİRDE YAYILDI

Operasyonel çalışmalarda, “Patron” kod adlı bir kişinin talimatlarıyla bir araya gelen üç farklı grup halinde hareket eden 7 şüpheli deşifre edildi. Şebeke, kiralık araçlarla İstanbul, İzmir, Bursa ve Yalova’da faaliyet gösterdi. Toplanan iletişim verileri ve kullanıcı bilgileri, Çin merkezli bir sunucuya aktarıldı. Bu bilgiler, yabancı menşeli bir uygulama aracılığıyla hedef odaklı oltalama (phishing) saldırılarında kullanıldı.

ÇİN’Lİ İŞLETMECİ GÖZALTINA ALINDI

Şebekenin teknik cihazları, İstanbul’da elektronik malzeme satan bir Çin uyruklu şirket sahibinden temin edildi. Bu şahıs da gözaltına alındı. Yabancı uyruklu şüphelilerin Mart 2025’te Türkiye’ye giriş yaparak farklı bir vatandaş adına GSM hattı aldığı ve kimliklerini gizlemeye çalıştığı tespit edildi. Cihazların ülkeye giriş yollarını araştırmak için gümrük ve sınır geçiş kayıtları inceleniyor.

KRİMİNAL İNCELEME DEVAM EDİYOR

Operasyonda ele geçen sahte baz istasyonu cihazları ve dijital materyaller kriminal incelemeye gönderildi. MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şüphelilerin diğer bağlantılarını ortaya çıkarmak için kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. Bu operasyon, Türkiye’nin siber güvenlik alanındaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.