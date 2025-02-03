MİT’ten Nokta Operasyon: Terörist Etkisiz Hale Getirildi

SURİYE’DE PKK/YPG’NİN SORUMLUSU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye topraklarında PKK/YPG’nin sözde istihbarat sorumlusunu etkisiz hale getirdi. Bu kişi, Azad kod adıyla bilinen Mahmut Ağca, Ayn El Arab bölgesinde faaliyet gösteriyordu. MİT, Mahmut Ağca’nın 2015 yılından beri Türkiye’de gerçekleşen birçok terör eyleminin arkasında olduğunu tespit etti.

AĞCA’NIN ORGANİZE ETTİĞİ EYLEMLER CAN KAYBINA NEDEN OLDU

Ağca’nın organise ettiği eylemler sonucunda çok sayıda Türk askeri ve polisi şehit oldu. Bu nedenle MİT, Ağca’yı öncelikli hedef olarak belirledi. İstihbarat ağı sayesinde MİT, Mahmut Ağca’nın Ayn El Arab’ta bulunduğunu ve burada bir evde örgütsel görüşmeler yaptığını saptadı.

OPERASYON BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ

MİT, Ağca’nın saklandığı yeri belirledikten sonra düzenlediği nokta operasyon ile onu etkisiz hale getirmeyi başardı. Bu gelişme, Türkiye’nin terörle mücadelesinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.