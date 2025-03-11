Mizgin’in Trajik Motosiklet Kazası Sonucu Ölümü

KAZA, GENÇ SÜRÜCÜNÜN HAYATINA MAL OLDU

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde sabah saatlerinde gerçekleşen motosiklet kazası, 25 yaşındaki genç sürücü Mizgin Barış’ın hayatını kaybetmesine yol açtı. Refüje çarpan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu olay, bölgede trafik güvenliği konusunu yeniden gündeme getirdi.

KAZA SABAH SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ

Kaza, 11 Mart 2025 günü, saat 05.00 sularında Kızıltepe ilçesi Yenikent Mahallesi’nde, Kızıltepe Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Mizgin Barış, 31 ASJ 912 plakalı motosikletiyle giderken henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kontrolü kaybederek refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrularak ağır yaralandı. Olayın ardından sağlık ve itfaiye ekipleri hızla kaza yerine intikal etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Mizgin Barış, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak genç kadın, hastanede doktorların gösterdiği tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi. Barış’ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için hastane morguna alındı. Kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

TRAFİK GÜVENLİĞİ YENİDEN GÜNDEMDE

Mizgin Barış’ın trajik ölümü, Kızıltepe’deki motosiklet kazalarının artışını ve trafik güvenliği önlemlerinin gerekliliğini bir kez daha gündeme getirdi. Bölgedeki yol durumu ve sürücü güvenliği, yetkililerin dikkatle incelemesi gereken bir konu haline geldi. Barış’ın ailesi ve yakınları ise büyük bir acı içindeler.