MKK 2025 Raporu: Menkul Kıymet Değeri 28,96 Trilyon Lira

Merkezi Kayıt Kuruluşu, 2025 yılına dair sermaye piyasalarındaki gelişmeleri ve performans raporunu açıkladı. Kuruluşun verilerine göre, 2025 yılında toplam menkul kıymet değeri 28,96 trilyon liraya ulaştı. Bu durum, 31 Ocak 2024’teki toplam menkul kıymet değerinin 20,70 trilyon liradan, 31 Aralık 2025 itibarıyla 28,96 trilyon liraya çıktığını gösteriyor. Yatırımcı sayısı ise 36,21 milyondan 37,94 milyona yükselirken, bakiyeli yatırımcı sayısı 10,64 milyon olarak belirlendi.

MKK SİCİL NUMARASI ALAN YENİ YATIRIMCILAR

Geçen yılın sonunda MKK sicil numarası alan yeni yatırımcı sayısı 1 milyon 848 bin 783 olarak kaydedildi. Bu süreçte en fazla yeni yatırımcı 614 bin 197 ile 21-40 yaş aralığındaki bireysel erkeklerden oluşurken, aynı yaş grubunda yeni kadın yatırımcı sayısı 347 bin 108 olarak tespit edildi.

TOPLAM HESAP SAYISI ARTIŞ GÖSTERDİ

Bu dönemde toplam hesap sayısı 86,35 milyondan 90,14 milyona yükseldi. Bakiyeli hesap sayısı ise 15,33 milyona çıktı. Halka arzlar açısından 18 şirket halka arz edildi ve bu süreçte 43,87 milyar lira toplandı. Halka arzlara katılan toplam yatırımcı sayısı ise 6 milyon 112 bin 44 olarak belirlendi.

YATIRIM FONLARININ PORTFÖY DEĞERİ YÜKSELDİ

Geçen yılın sonunda pay senetlerindeki portföy değeri 17,33 trilyon lira seviyesine ulaşırken, bu süreçteki yatırımcı sayısı 6,51 milyon olarak raporlandı. Yatırım fonlarının portföy değeri ise 8,52 trilyon liraya yükselirken, bu alandaki yatırımcı sayısı 5,72 milyona çıktı.

DEVLET İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI DA GÖZLEMLENDİ

Bireysel ve kurumsal toplam 32 bin 160 yatırımcının Devlet İç Borçlanma Araçları portföy değeri 2,3 trilyon lira olarak kaydedildi. Aynı süre zarfında 980 şirketin ihraç ettiği borçlanma araçlarının nominal değeri 1 trilyon 43 milyar 144 milyon 594 bin 627 lira oldu. Bu şirketlerden 304’ü reel sektör, 676’sı ise diğer ihraççı şirketlerden oluştu. Kitle fonlaması sistemindeki yatırımcı sayısı ise 46 bin 3’e yükseldi.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI İHRACI

Gayrimenkul sertifikası ihracı, 11 Ağustos’ta 18,95 milyar lira seviyesindeyken, aralık ayında 16,39 milyar liraya geriledi. Kitle Fonlaması Sistemi aracılığıyla ocak ayında 1,16 milyar lira kaynak sağlanırken, bu miktar aralık ayında 1,45 milyar liraya ulaştı. Buradaki yatırımcı sayısı ise 43 bin 636’dan 46 bin 3’e yükseldi.