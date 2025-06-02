“Mobil Kapsama Sorununu Çözmek İçin Yönetmelik”

MOBİL ELEKTRONİK HABERLEŞME ŞEBEKELERİ YÖNETMELİK TASLAĞI KAMUOYUNA SUNULDU

Uraloğlu, yazılı bir açıklama yaparak, “Mobil Elektronik Haberleşme Şebekelerinde Kapsama ve Hizmet Kalitesi Ölçümleri ve Ölçüm Yapmaya Yetkili Kuruluşlar Hakkında Yönetmelik Taslağı”nın halka açık görüşe sunulduğunu bildirdi. Bu gelişme ile birlikte internet veya telefon çekmeme sorunlarının daha etkili bir şekilde ele alınacağı ve vatandaşların deneyimlerine dayalı bir denetim sistemine geçileceği vurgulandı. Uraloğlu, bu değişiklikle birlikte bu tür şikayetlerin teknik olarak daha sağlıklı bir şekilde izlenebileceğine dikkati çekti.

KAPSAMA ALANINI YETKİLİ KURULUŞLAR İZLEYECEK

Mobil kapsama alanı ve hizmet kalitesi ölçümlerini gerçekleştirecek olan kurumlar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yetkilendirilecektir. Uraloğlu, “Bu kuruluşların envanterinde, tüm mobil operatörlerle uyumlu test ekipmanları, tarayıcı cihazlar ve en güncel mobil teknolojileri destekleyen akıllı telefonlar bulundurması zorunlu olacak” ifadelerini kullandı. Ayrıca saha ölçüm işini yürütecek personelin, BTK tarafından ölçüm sertifikası almış kişilerin olacağını belirten Uraloğlu, bu personelin önce teorik ve pratik eğitimden geçirileceğini, ardından yapılan sınavda başarılı olanların sertifika alabileceğini kaydetti.

Uraloğlu, sahada izinsiz ölçüm yapma döneminin sona ereceğini belirtti. Sadece BTK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşların ölçüm yapabileceğini ve bu ölçümlerin BTK’nin belirlediği teknik kriterlere uygun şekilde gerçekleştirileceğini ifade etti. Uraloğlu, bu kuruluşlara verilecek yetki belgesinin 5 yıl geçerli olacağını belirtti ve “Firmaların gerçekleştireceği testler, kapsama alanı ölçümlerinin yanı sıra doğrudan sesli aramalar ve internet hizmetlerini de kapsayacak” şeklinde konuştu. Böylece vatandaşın mobil kapsama alanı ve hizmet kalitesine ilişkin durumu, nesnel ve karşılaştırılabilir verilere dayanarak takip edilebilecek.

KAPSAMA HARİTALARI GÜNCELLENECEK

Yeni sistem sayesinde, mobil operatörlerin sunduğu kapsama haritaları, sahadaki verilerle karşılaştırılarak güncellenecek. Uraloğlu, “Mobil kapsama alanı ve hizmet kalitesi, yalnızca operatör beyanına değil, gerçek ölçümlere dayalı olarak belirlenecek” diyerek, yönetmelikle birlikte denetimin kapsamının genişletileceğini belirtti. Yerleşim yerleri, ören yerleri, OSB’ler, tüneller ve yollar gibi alanların da kapsama ve hizmet kalitesi açısından denetime tabi olacağını vurguladı.

Mevcut uygulamalarda da idari yaptırımların bulunduğunu hatırlatan Uraloğlu, yeni yönetmelikle kapsama ve hizmet kalitesine ilişkin denetim standartlarının yükseltildiğini açıkladı. Süreçlerin daha net tanımlandığını ve yaptırımların daha şeffaf hale geldiğini belirtti. Denetim sonrası kriterleri karşılamayan veya yanıltıcı bilgi sunan işletmecilere, eksikliklerini gidermedikleri takdirde idari yaptırım uygulanabileceğini ifade etti. Uraloğlu, bu yeni düzenlemenin hem vatandaş memnuniyetini artıracağını hem de rekabeti teşvik edeceğini vurguladı. BTK’nin sahada düzenli ve titiz ölçüm ve denetim faaliyetlerini sürdüreceğini belirten Uraloğlu, yeni yönetmelik ile bu sürecin daha sistematik hale geleceğini açıkladı.