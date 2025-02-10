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Moda Dünyasının Efsanevi Süpermodelleri 50 Yaş Üstünde

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MODA DÜNYASINDAKİ İKONİK İSİMLER

Cindy Crawford, Linda Evangelista, Naomi Campbell, Kate Moss ve Christy Turlington, moda ve mankenlik denilince akla ilk gelen isimler arasında yer alıyor. Geçmişte bu meslek çoğu zaman göz ardı ediliyordu, ancak bu isimler sayesindeki evrim, mankenliği eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye taşıyor. Birer podyum efsanesi haline gelen bu ünlü yıldızların her biri şimdi 50 yaşının üzerinde.

EFSANEVİ MODELLERİN DÖNÜŞÜMÜ

Yıllar geçtikçe bu ikonların kariyerleri modanın dinamiklerini değiştirdi. Mankenlik, sadece bir iş olmaktan çıkarak bir sanat dalı haline geldi ve bu isimler sayesinde endüstrinin en belirgin figürleri arasında yer aldı. Bugün, bu efsanelerin mirası, yeni nesil modeller için ilham kaynağı oluyor.

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