Montella Fenerbahçe’ye Transfer Olabilir mi?

FENERBAHÇE’DE MOURINHO DÖNEMİ SORUNLARI

Fenerbahçe, Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş’a karşı 1-0’lık bir mağlubiyet alarak lider Galatasaray’ın 8 puan gerisine düştü ve şampiyonluk şansını mucizelere bırakmış oldu. Sarı-Lacivertli kulüpte teknik direktör Jose Mourinho’nun geleceği tartışılırken, yerine geçebilecek isimlerden biri olarak A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella öne çıkıyor. Basında yer alan haberlere göre, Montella’nın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yaptığı sözleşmede bulunan bir madde, Fenerbahçe’ye transfer olasılığını gündeme getiriyor: Montella, 6 aylık maaş tazminatıyla sözleşmesini feshedebilir.

MONTELLA’NIN SÖZLEŞMESİNDEKİ DETAYLAR

Sabah Gazetesi’ndeki habere göre, Vincenzo Montella’nın 27 Eylül 2023’te TFF ile imzaladığı 3 yıllık sözleşmesinde her iki taraf için de geçerli olan 6 maaşlık tazminat maddesi yer alıyor. Montella, bu madde sayesinde 6 aylık maaşını (yaklaşık 1,25 milyon euro) ödeyerek A Milli Takım’dan ayrılma hakkına sahip. Diğer yandan, Türkiye Futbol Federasyonu da eğer Montella ile yollarını ayırırsa 6 aylık tazminat (1,25 milyon euro) ödeyerek sözleşmeyi sona erdirmek zorunda. Montella’nın sözleşmesi Haziran 2026’da bitiyor ve yıllık ücreti 2,5 milyon euro. Bu durum, Montella’nın Fenerbahçe’ye geçişini mali anlamda kolaylaştırabiliyor. Mourinho’nun durumuna bakıldığında ise 15 milyon euroluk tazminat yükü Fenerbahçe için ciddi bir mali sorun oluşturuyor.

MONTELLA’NIN BAŞARILARI

Vincenzo Montella, 21 Eylül 2023’te A Milli Takım’ın başına geçtiğinden beri etkileyici sonuçlar aldı. EURO 2024 elemelerinde, ilk maçında Hırvatistan’ı deplasmanda 1-0 yenerek galip geldi ve Letonya’yı 4-0 mağlup ederek Türkiye’yi EURO 2024’e taşıdı. Ayrıca, Almanya’yı 72 yıl aradan sonra deplasmanda 3-2 yenerek büyük bir başarıya imza attı ve eleme grubunu 17 puanla lider tamamladı, bu da Türkiye’nin tarihinde bir ilkti. EURO 2024 turnuvasında ise Türkiye, Montella yönetiminde çeyrek finale yükseldi ancak Hollanda’ya 2-1 yenilerek elendi. Öncesinde Adana Demirspor’da 2021-2023 arasında görev alan Montella, kulübe Süper Lig’de dördüncülük kazandırarak adını tarihe yazdırdı. Bu başarılar, Fenerbahçe’nin Montella’ya olan ilgisini artırıyor.

MOURINHO’YA TEPKİLER ARTIYOR

Beşiktaş yenilgisinin ardından Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında gözle görülür bir darbe almış durumda ve Jose Mourinho’ya yönelik tepkiler giderek büyüyor. Bir haber kaynağındaki değerlendirmeye göre, Mourinho’nun sözleşmesindeki 15 milyon euroluk tazminat maddesi, kulüp yönetimini zor bir duruma sokuyor; çünkü hoca başka bir takıma geçse bile Fenerbahçe bu tazminatı ödemek zorunda kalacak.