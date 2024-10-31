Montella’nın Icardi İtirafları ve Açıklamaları

TEKNİK DİREKTÖRÜN AÇIKLAMALARI

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Tivibu Spor’da güncel konular hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. İtalyan teknik adam, Arjantinli golcü Mauro Icardi ile milli yıldızlar Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün ve Semih Kılıçsoy hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı.

TAKIM RUHUNUN ÖNEMİ

Milli takım durumunu gözden geçiren Montella, “Türkiye’yi temsil ederken, sahada takım ruhu yansıtıyoruz. İnsanların mutlu olması, beğenmesi bize pozitif bir hava katıyor. Daha iyisini yapabileceğimizi biliyoruz, bunun için çalışıyoruz. Burada durmak gibi bir düşüncemiz yok. Çok önemli başarılar yakaladık ama bunları tek başıma başarmadım. Futbolcularımız, tüm çalışanlarımızla bunları gerçekleştirdik. Hep birlikte devam edeceğim. FIFA sıralamasında son bir senede, 16 basamak yükseldik. Ancak bunu asla yeterli görmeyeceğiz, daha da yükselmek istiyoruz” dedi.

GOLCÜ SORUNUNDA YENİ YAKLAŞIM

Takımın santrforsuz oynamasından artık memnun olduğunu belirten Montella, “Golcü sorularından sıkılmıştım ama artık keyif almaya başladım. Milli takım teknik direktörü olarak herkesi memnun edemezsiniz. Etkilenmediğiniz sürece eleştiriler her zaman olabilir” şeklinde konuştu.

ICARDI’NIN MİLLİ TAKIMDA OLMASI

“Süper Lig’deki yabancı golcüler elinde olsa, oyun tarzı değişir miydi?” sorusuna yanıt veren İtalyan hoca, “Bir terazi var ve bu teraziye oyuncuların kalitesini koymanız gerekiyor. Sonrasında nasıl performans vereceğine odaklanırsınız. Mauro Icardi ceza sahasında dünyadaki forvetlerden en iyisi. Milli takımda olmasını isterdim” dedi.

HOLLANDA MAĞLUBİYETİ

Hollanda maçını unutamadığını vurgulayan 50 yaşındaki teknik adam, “EURO2024’te harika anlar yaşadık, beraber üzüldüğümüz anlar da oldu. Hollanda mağlubiyetini hala aklımdan atamıyorum. Harika bir birliktelik vardı, daha ileri gidebilirdik. Hollanda maçındaki ikinci gol derin bir şekilde hepimizi üzdü” ifadelerini kullandı.

KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN GELİŞİMİ

Montella, Benfica’da başarılı bir performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu hakkında, “Geçen sezon kafası rahat değildi, takım değiştirince toparlandı. İlk geldiğimizde çok güzel işler yaptı, son dönemde de aynı şekilde devam ediyor. Bizi gururlandırıyor. Kerem ile sürekli iletişim halindeyiz. Benfica’ya imza atması için izin verdik ve milli takımdan önce bunu gerçekleştirdi. Onlarla sürekli fikir alışverişi yapıyoruz” dedi.

SEMİH KILIÇSOY VE GELECEK POTANSİYELİ

Semih Kılıçsoy’un oynamaması hakkında yöneltilen bir soruya Montella, “Hiçbir teknik adamın en iyi futbolcuları sahaya dizmediğini görmedim. Her teknik adam, en iyisini oynatmak ister. Semih Kılıçsoy çok yetenekli, teknik kapasitesi çok yüksek, çok hızlı olmayabilir ama gelecek için umut veriyor. Gelecek dönemde Milli Takım için bir değer olacağını düşünüyorum.” şeklinde yanıt verdi.

KENAN YILDIZ’IN SORUMLULUĞU

Tecrübeli teknik adam, Kenan Yıldız için “Juventus’un 10 numarasını giymek büyük bir sorumluluk. Kenan Yıldız, dar alanda çok yetenekli bir futbolcu ama onun akabinde de uzun mesafeli pozisyonlarda da çok fazlasıyla yeteneği görüyorsunuz. Bunların ikisini görmek çok kolay değildir” açıklamasında bulundu.

DÜNYA KUPASI HEDEFİ

Hedeflerinin Dünya Kupası’na katılmak olduğunu ifade eden Montella, “EURO204’te kendimizi ilk 5 takım arasında gördük. Şimdi Uluslar Ligi’nde A Grubu’na yükselmek ve orada devam etmek istiyoruz. Hayal kurmak gerekiyor ama hayal kurmak için çok çalışmanız lazım. En kısa sürede Dünya Kupası bileti almak istiyoruz. Avrupa kıtasından daha az takım gidecek ama biz oraya gitmeli ve başarılı olmalıyız. Bunun için çok çalışmalıyız” değerlendirmesini yaptı.

YUNUS AKGÜN’ÜN HIZLI YÜKSELİŞİ

Son zamanlarda artan performansıyla dikkat çeken Yunus Akgün hakkında ise Montella, “Yunus Akgün genç futbolcularımızdan biri ve genç futbolcularda gelişim dalgalanmalı olabiliyor. Eylül ayında onu Milli Takım’a çağırmam, belki de ekstra bir adım atmasını sağladı. Kerem Aktürkoğlu’nun da gidişi ona yer açtı ve daha fazla oynuyor. Kendini daha fazla gösteriyor bu performansı hepimizi mutlu ediyor” dedi.

MOTİVASYONUN GÜCÜ

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun sözünü yenilemesi gerektiğini belirten Montella, “Yeni federasyonun gelmesinin ardından güzel ilişkilerimiz oldu. Dünya Kupası’na gitmemiz halinde İbrahim Hacıosmanoğlu’nun verdiği villa sözü güzel motivasyon. Sadece futbolcular değil, takımda çalışan insanlar da var. Onlara da daire, araba ayarlaması gerekecek. Çünkü arkada çalışan çok değerli insanlar var” şeklinde açıkladı.