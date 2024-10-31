Montella’nın Icardi ve Genç Oyuncular Üzerine Açıklamaları

TEKNİK DİREKTÖRÜN DEĞERLENDİRMELERİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Tivibu Spor’da gündeme dair önemli yorumlar yaptı. İtalyan hoca, Arjantinli forvet Mauro Icardi dışında milli takımdaki Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün ve Semih Kılıçsoy hakkında çarpıcı ifadeler sarf etti. Montella, “Türkiye’yi temsil ederken, sahada takım ruhu yansıtıyoruz. İnsanların mutlu olması, beğenmesi bize pozitif bir hava katıyor. Daha iyisini yapabileceğimizi biliyoruz, bunun için çalışıyoruz. Burada durmak gibi bir düşüncemiz yok. Çok önemli başarılar yakaladık ama bunları tek başıma başarmadım. Futbolcularımız, tüm çalışanlarımızla bunları yakaladık. Hep birlikte devam edeceğim. FIFA sıralamasında son bir senede, 16 basamak yükseldik. Ancak bunu asla yeterli görmeyeceğiz, daha da yükselmek istiyoruz” dedi.

GOLCÜ SORUNU VE HOLLANDALILAR

Montella, santrforsuz oynamanın kendisine keyif vermeye başladığını belirtti. “Golcü sorularından sıkılmıştım ama artık keyif almaya başladım. Milli takım teknik direktörü olarak herkesi memnun edemezsiniz. Etkilenmediğiniz sürece eleştiriler her zaman olabilir” diye konuştu. İtalyan hoca, Türkiye’deki yabancı golcülerin oyun tarzını değiştirebileceği sorusuna da, “Bir terazi var ve bu teraziye oyuncuların kalitesini koymanız gerekiyor. Sonrasında nasıl performans vereceğine odaklanırsınız. Mauro Icardi ceza sahasında dünyadaki forvetlerden en iyisi. Milli takımda olmasını isterdim” şeklinde yanıt verdi. Ayrıca, “Hollanda maçını unutamadım. EURO2024’te harika anlar yaşadık, beraber üzüldüğümüz anlar da oldu. Hollanda mağlubiyetini hala aklımdan atamıyorum” dedi.

KEREM AKTÜRKOĞLU VE SEMİH KILIÇSOY

Montella, Benfica’da başarılı performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu hakkında, “Geçen sezon kafası rahat değildi, takım değiştirince toparlandı. İlk geldiğimizde çok güzel işler yaptı, son dönemde de aynı şekilde devam ediyor. Bizi gururlandırıyor. Kerem ile sürekli iletişim halindeyiz” ifadelerini kullandı. Semih Kılıçsoy hakkında ise, “Hiçbir teknik adamın en iyi futbolcuları sahaya dizmediğini görmedim. Semih Kılıçsoy çok yetenekli, gelecek için umut veriyor. Gelişimini takip etmeliyiz” dedi.

KENAN YILDIZ VE GELECEK HEDEFLERİ

Kenan Yıldız için “Juventus’un 10 numarasını giymek büyük bir sorumluluk. Kenan Yıldız, dar alanda çok yetenekli bir futbolcu ama uzun mesafeli pozisyonlarda da yeteneği gözlemleniyor” şeklinde konuşan Montella, hedeflerinin Dünya Kupası’na katılmak olduğunu belirtti. “EURO2024’te ilk 5 takım arasında olmayı hedefledik. Uluslar Ligi’nde A Grubu’na yükselmek ve orada devam etmek istiyoruz. En kısa sürede Dünya Kupası bileti almak istiyoruz” dedi.

YUNUS AKGÜN PERFORMANSI

Yunus Akgün’ün son zamanlardaki performansı hakkında Montella, “Yunus Akgün genç futbolcularımızdan biri ve genç futbolcularda gelişim dalgalanmalı olabiliyor. Eylül ayında onu Milli Takım’a çağırmam, belki de ekstra bir adım atmasını sağladı. Bu performansı hepimizi mutlu ediyor” diye ifade etti.

MOTİVASYON KAYNAĞI OLACAK SÖZLER

Son olarak, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun sözlerini yenilemesi gerektiğini söyleyen Montella, “Dünya Kupası’na gitmemiz halinde İbrahim Hacıosmanoğlu’nun verdiği villa sözü bir motivasyon kaynağı. Sadece futbolcular değil, takımda çalışanlar da var. Onlara da daire, araba ayarlaması gerekecek” şeklinde konuştu.