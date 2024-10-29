More
Spor

Montella’nın İtalya Açıklamaları: Kenan Yıldız’a Destek

montella-nin-italya-aciklamalari-kenan-yildiz-a-destek

Vincenzo Montella’nın Kenan Yıldız’a Dair Yorumları

A Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörü Vincenzo Montella, İtalyan basınına önemli açıklamalar yaptı. Serie A’da gerçekleşen ve 4-4 sona eren Inter – Juventus karşılaşmasında genç yetenek Kenan Yıldız hakkında olumlu ifadeler kullandı. Montella, Kenan Yıldız ile ilgili olarak, “Kenan Yıldız adına mutluyum” şeklinde duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Geleceği Hakkında Düşünceleri

Montella, aynı zamanda kendi geleceği hakkında yöneltilen sorulara da yanıt verdi. A Milli Takım’daki görevine ilişkin düşüncelerini paylaşan Montella, kariyerine dair planlarını ve hedeflerini vurguladı. La Gazzetta dello Sport’a verdiği röportajda, hem takım içindeki gelişmeleri hem de kişisel hedeflerini açıkladı.

ÖNEMLİ

Gündem

“Bilişim Personeli Alımı Duyurusu Yapıldı!”

Sağlık Bakanlığı, sözleşmeli bilişim personeli alımını duyurdu. Başvurular 15 Kasım'a kadar yapılabilecek. Detaylar ve başvuru ekranı için bilgilere ulaşabilirsiniz.
Gündem

BofA’nın Bugün En Fazla Alım Yaptığı Hisseler

Bank of America, bugün Borsa İstanbul'da hacim odaklı hisse alım satımı gerçekleştirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.