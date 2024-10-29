Montella’nın İtalya Açıklamaları: Kenan Yıldız’a Destek

Vincenzo Montella’nın Kenan Yıldız’a Dair Yorumları

A Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörü Vincenzo Montella, İtalyan basınına önemli açıklamalar yaptı. Serie A’da gerçekleşen ve 4-4 sona eren Inter – Juventus karşılaşmasında genç yetenek Kenan Yıldız hakkında olumlu ifadeler kullandı. Montella, Kenan Yıldız ile ilgili olarak, “Kenan Yıldız adına mutluyum” şeklinde duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Geleceği Hakkında Düşünceleri

Montella, aynı zamanda kendi geleceği hakkında yöneltilen sorulara da yanıt verdi. A Milli Takım’daki görevine ilişkin düşüncelerini paylaşan Montella, kariyerine dair planlarını ve hedeflerini vurguladı. La Gazzetta dello Sport’a verdiği röportajda, hem takım içindeki gelişmeleri hem de kişisel hedeflerini açıkladı.