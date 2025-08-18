Montella, Teklif Bekliyorum, Belki Türküm

VINCENZO MONTELLA’NIN HEDEFLERİ

A Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası elemelerine en iyi şekilde hazırlandıklarını ve zorlu bir yolculuğa çıktıklarını belirtti. İtalyan antrenör, “Avrupa Şampiyonası’na nazaran biraz daha oturmuş bir kadro var ellerinde. İlk maçtan itibaren bütün konsantrasyonumuzu ve enerjimizi yoğunlaştıracağız.” şeklinde konuştu. Sözleşmesi uzatıldığında gündeme gelen Türk vatandaşlığıyla ilgili olarak “Hala teklif edilmesini bekliyorum” diyen Montella, futbolcularla olan bağını da, “Belki de Türk kanına sahibimdir.” ifadeleriyle aktardı.

DÜNYA KUPASI HEDEFİNE VURGU

Dünya Kupası’na katılmak hedefinin önemine değinen Montella, “24 yıldır katılamadığımız bir turnuva var. Hedeflerimizi ve bütün enerjimizi tabii ki turnuvaya katılabilmek için kullanacağız. İlk maçta çok önemli bir rakip olan Gürcistan’la karşılaşacağız. Son dönemlerde ne kadar geliştiklerini ve takım olarak ne kadar ilerlediklerini görebiliyoruz.” dedi. Türkiye’nin büyük hedeflere sahip olmasının önemli olduğunu düşünen Montella, “Bunu çok istiyoruz ve bunu başarabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.” şeklinde belirtti.

YAVAŞ VE DİKKATLİ ADIMLAR

A Milli Takım olarak hedeflerin daima büyük olması gerektiğinin altını çizen Montella, Dünya Kupası’na direkt katılımı normal karşıladığını ifade etti. Aceleci olmamaları gerektiğini söyleyen Montella, “Maçtan maça yaptığımız yaklaşımla hareket etmeliyiz. İlk hedefimiz ilk maçı atlatıp adım adım ilerleyerek hedefe koşabilmek.” açıklamasında bulundu. “Adım adım ilerleme felsefesiyle istediğimiz hedefleri tutturmaya çalışacağız.” diyen Montella, bu yaklaşımın mental olarak daha iyi sonuçlar doğuracağını da vurguladı.

A Milli Takım’daki oyuncularla kurduğu iyi bağın nedeninin iyi bir aile ortamına dayandığına inanan Vincenzo Montella, “Kadro seçimi yaparken bazı oyuncuları dışarıda bırakırken inanılmaz zorlanıyorum.” dedi. Herkesin isteğinin yüksek olduğunu hissettiğini vurgulayan Montella, “Belki de Türk kanına sahip de olabilirim. Gerçekten sıcak bir ilişkimiz var, bütün futbolcularla bire bir görüşmeye çalışıyorum.” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLIK TALEBİ

Montella, Türk vatandaşlığına dair teklif beklediğini bir kez daha dile getirdi. Osimhen, Jhon Duran, Orkun Kökçü gibi futbolcuların Türkiye’ye gelmiş olmasının, Avrupa’da Türkiye’ye ilgiyi artırdığını belirten Montella, “Bu futbolcular Süper Lig’e güzel bir spot ışığı tuttu. Süper Lig’in diğer futbolcuların gözünde albenisinin arttığını düşünüyorum.” şeklinde belirtip, ligdeki gelişmelere dikkat çekti.