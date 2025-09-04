Spor

Montella’ya Türk Vatandaşlığı Verilecek

VİNCENZO MONTELLA’NIN TÜRKİYE BAĞLILIĞI

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hacıosmanoğlu, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella’nın Türkiye’ye olan bağlılığını dile getirerek, “Vincenzo Montella’yı en kısa sürede Türk vatandaşı yapacağız” şeklinde konuştu.

TÜRKÇE ÖĞRENMEYE BAŞLADIĞINI BELİRTTİ

Geçtiğimiz günlerde Türk vatandaşlığına olumlu baktığını ifade eden Montella, “Türk vatandaşı olmayı çok isterim. Türkçe öğrenmem de gerekiyor. Artık yanımda Türkçe konuşurken dikkatli olun, anlamaya başladım” dedi.

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

A Milli Takım’ın başında şu ana kadar 24 karşılaşmaya çıkan Montella, 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti. Teknik direktörlük kariyerinde 1.79 puan ortalaması yakalayan Montella, Gürcistan galibiyetiyle elemelerdeki ilk sınavını başarıyla geçti.

