Morais, Bodrum FK’nın Teknik Direktörü Oldu

YEŞİL-BEYAZLI EKİPTEKİ DEĞİŞİMLER

Yeşil-beyazlı ekip, kısa bir süre önce Volkan Demirel ile yollarını ayırdı ve teknik direktörlük görevini Morais’e verdi. Deneyimli teknik adam, bu akşam gerçekleştirilen antrenmanda takımla birlikte sahada yer aldı. Morais, 10 Şubat Pazartesi günü Bodrum’da yapılacak Göztepe karşılaşmasında takımın başında olacak.

MORAİS’İN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARIYERİ

59 yaşındaki Morais, futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük yapmaya başladı. Avrupa ve Asya’da pek çok önemli takımda görev aldı. Jose Mourinho’nun ekibinde bulunarak Inter, Real Madrid, Porto ve Chelsea’de yardımcı antrenörlük yaptı. Morais, ayrıca Güney Kore, Suudi Arabistan, İran ve Türkiye’de teknik direktörlük tecrübesi de kazandı.