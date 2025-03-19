Morgan Stanley’nin Borsa İstanbul Kararı Açıklandı

Türkiye son günlerde oldukça hareketli saatler yaşadı. Sabah erken saatlerde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 87 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonların ardından ülke ekonomisi de yoğun dalgalanmalar geçirdi. Altın ve dolar rekor artış yaşarken, Borsa İstanbul büyük kayıplar yaşadı.

MORGAN STANLEY’İN BORSA İSTANBUL KARARI

Morgan Stanley’den dikkat çekici bir adım geldi. ABD merkezli büyük yatırım bankası, Borsa İstanbul’daki üyeliğini kendi isteğiyle sonlandırdı. Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 19 Mart 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Faaliyet izinlerinden tamamen feragat etme başvurusu Sermaye Piyasası Kurulunca olumlu karşılanarak sahip olduğu Dar Yetkili Aracı Kurum Belgesi iptal edilen Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş. (Üye Kodu: MSI), Borsamız Yönetim Kurulunun 12/03/2025 tarihli kararı ile Borsa üyeliğinden çıkarılmıştır.” ifadeleri yer aldı.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ’NDEN AÇIKLAMA

Kısa sürede gündem olan bu gelişmeyle ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden resmi bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında, ‘Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley, Borsa İstanbul’dan çekildi’ iddiasıyla paylaşılan haberler manipülasyon içermektedir. Morgan Stanley, daha önce mevcuttaki faaliyet izinlerinden feragat etme başvurusunda bulunmuştur. Bu başvuru Sermaye Piyasası Kurulunca olumlu karşılanmış ve kurumun sahip olduğu Dar Yetkili Aracı Kurum Belgesi iptal edilmiştir. Morgan Stanley A.Ş., uzun yıllardır Borsa İstanbul’da aktif olarak işlemlere aracılık etmemektedir. Morgan Stanley’in 12 Mart’ta kabul edilen feragat başvurusunun, ülkemizde yaşanan güncel gelişmelerin bir sonucu olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.” şeklinde ifadeler kullanıldı.