Morgan Stanley Türkiye Tahminlerini Güncelledi

ENFLASYON VERİLERİ ÜZERİNE REVİZYON

Morgan Stanley, Ocak ayında açıklanan tahminlerin üzerinde gelen enflasyon verileri doğrultusunda Türkiye’deki enflasyon ve politika faizi tahminlerini yukarı yönlü olarak yeniden değerlendirdi. Kurumun ekonomisti Hande Küçük, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 27,5 olarak güncelledi. Bu, önceki tahmin olan yüzde 26’dan bir artışı temsil ediyor. Ayrıca, yıl sonu politika faizi tahmini de yüzde 28,5’ten yüzde 30,5’e çıkarıldı.

MART AYI FAİZ İNDİRİM BEKLENTİLERİ

TCMB’nin son iletişimine dayanarak, Mart ayında 250 baz puanlık bir faiz indirim beklentisinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Ocak ayındaki beklenenden yüksek enflasyon rakamlarının ardından Citi ekonomistleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Mart ayında bir faiz indiriminin hala gündemde olduğunu belirtti. Öte yandan, Goldman Sachs ekonomistleri paylaştıkları raporda, TCMB’nin gevşeme sürecine devam edeceğini, ancak Ocak ayı enflasyon verilerinin Mart ayındaki indirim hızının artırılma ihtimalini azaltabileceğini ifade etti.