Dünya

Moskova’da İHA Saldırıları Uçuşları Durdurdu

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HAZİRAN AUDİTÜRLERİNİN DURDURULMASI

Rusya’nın başkenti Moskova’daki bazı havalimanlarında, insansız hava araçları (İHA) ile gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle uçuşların durdurulduğu açıklandı. Rusya Federal Havacılık Ajansı’ndan (Rosaviatsiya) gelen yazılı açıklamada, Domodedovo ve Jukovskiy havalimanlarının bu saldırılardan etkilendiği bilgisi verildi. Ayrıca, Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya ait 39 İHA’nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de şehrin üzerinde seyreden 3 İHA’nın düşürüldüğünü bildirdi.

MOBİL İNTERNET KAPATILDI

Rus basınında yer alan bilgilere göre, Lipetsk ve Tula bölgelerinde yaşanan İHA saldırıları sonucunda mobil internetin kapatıldığı ifade edildi. Bunun yanında, Kremlin, Ukrayna ile muhtemel bir ateşkes konusunda açıklama yaptı.

KREMLİN SÜRECİ UZATMAYACAK

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, olası bir barış anlaşması üzerine hazırlanan memoranduma ilişkin çalışmaların gizli bir şekilde sürdüğünü belirtti. Peskov, “Kimse süreci uzatmak istemiyor ve herkes özenle çalışıyor” ifadesini kullandı. Ayrıca, ABD ile 9’a karşılık 9 tutuklunun takası üzerinde çalışmalar yapıldığını vurguladı ve “İlgili temaslar, elbette ilgili kurumlar arasında yürütülüyor. Sürece dair bir takvim mevcut değil” şeklinde konuştu.

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