Motor Çalışınca Yaralanan Kedi Ampute Edildi

YAVRU KEDİYLE İLGİLİ GELİŞMELER

Çevre mühendisi Nurten Yapça, yaklaşık beş ay önce karşılaştığı yavru sokak kedisini gözlemlediğinde bazı sorunların ortaya çıktığını fark etti. Bazı günler kaybolduktan sonra, kedinin sağ ön ayağında ciddi yaralanmalar ve doku kaybı olduğunu gördü. Bu durumu fark eden Yapça, hemen Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye Tedavi Merkezi ile irtibata geçti. ‘Sütlaç’ adını verdiği kedinin sağ ön ayağı tedavi için ampute edildi.

KEDİNİN TEDAVİ SÜRECİ

Kedi, iki gün yoğun bakımda kaldıktan sonra tedavisi tamamlandı. Tedavi sonrası kendisine ulaşan hayvansever Nurten Yapça, Sütlaç’ı sahiplenerek ona yeni bir yuva sağladı. Yapça, kedinin geçmişine dair bilgiler verirken, “Bu kediler üç kardeşti. Annelerinden ayrılarak bodrum katta yaşıyorlardı. Kısa bir süre ortadan kaybolmuşlardı. Bir gün geldiğimde kedimi ayak havada topallarken gördüm. Diğer iki kardeşinde ise herhangi bir problem yoktu. Kediyi yakaladıktan sonra tedavisi için HAYTAP Tedavi Merkezi’ne getirdim. Burada tedavi yapıldı. Ne yazık ki yeniden yürüyebilme veya üzerine basabilme ihtimali yoktu. Bu yüzden de patisini kaybetmek durumunda kaldı” dedi.

TEDAVİDEKİ ZORLUKLAR

Yapça, kedinin sağlık durumu hakkında daha fazla bilgi verirken, sık karşılaştıkları sorunları vurguladı. Sütlaç’ın durumunun oldukça ciddiydi, çünkü çok ciddi yarıklar ve doku kaybı bulunuyordu. Bu tür yaralanmaların tedavisi, her zaman beklenildiği gibi ilerlemiyor ve hayvanların yaşam kalitesini büyük oranda etkiliyor. Yapça’nın bu sorumlu yaklaşımı, hayvanlara olan sevgisini ve onların hakları için verdiği mücadeleyi gözler önüne seriyor.