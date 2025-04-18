MOTOR SORUNU NEDENİYLE ARAÇLAR GERİ ÇAĞRILIYOR

ABD’NİN FORD ARAÇLARINA YAPILAN GERI ÇAĞIRMA

Ford, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından 123 bin 611 aracını olası fren sıvısı sızıntısı dolayısıyla geri çağıracağını açıkladı. Bu sızıntı, fren performansını olumsuz etkileyerek durma mesafesinin artmasına neden olabiliyor.

ETKİLENEN MODELLER NELER?

Geri çağırmadan etkilenen modeller arasında 2017–2018 yıllarına ait Ford F-150, Expedition ve lüks sınıf Lincoln Navigator yer alıyor. Ford, bu araçlardaki fren sisteminde ana silindir veya fren güçlendirici gibi bileşenlerde sorun tespit edilmesi durumunda, ilgili parçaların bayilerde ücretsiz olarak değiştirileceğini duyurdu.

2025 EXPLORER MODELLERİNDE SORUN OLMAKTADIR

Ford’un diğer geri çağırma kapsamında ise 2025 model 24 bin 655 adet Explorer SUV bulunuyor. Yetkililere göre bu araçlarda, güç aktarma sistemi kontrol modülünün (PCM) sürüş anında kendiliğinden sıfırlanabileceği bir yazılım hatası tespit edildi. Bu durum, park sisteminin devre dışı kalmasına ya da motorun aniden durmasına yol açabiliyor. Ford, etkilenen araç sahiplerinin en kısa sürede yetkili servislere başvurarak ücretsiz yazılım güncellemesi almasını öneriyor.

GÜVENLİK HER ŞEYDEN ÖNEMLİDİR

Geri çağırma kararları, üretici firmaların araçlardaki potansiyel riskleri ciddiyetle ele alması adına büyük önem taşımakta. Araç sahiplerinin, geri çağırma programlarını düzenli olarak takip etmesi ve yetkili servislerle iletişimde bulunması, güvenli sürüş için gereken bir konu.