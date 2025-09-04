Motorin Fiyatı Artış Gördü

Akaryakıt fiyatları bir kez daha güncellendi. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Bu değişimler sebebiyle sürücüler benzin ve motorin fiyatlarını dikkatle izliyor. Ancak bu seferki gelişme, araç sahiplerini üzecek gibi görünüyor.

ZAM POMPAYA YANSIDI

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarına da etki etti. Motorine gece yarısından itibaren litre başına 2 lira 5 kuruşluk bir zam geldi.

İstanbul’da ortalama 52 lira 21 kuruşa satılan motorinin litresi, yeni zamla birlikte 54 lira 26 kuruşa yükseldi. Belirtilen fiyatlar, gece yarısından itibaren tabelalarda yerini aldı.

BENZİNE DE ZAM GELDİ Mİ?

Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişim gözlemlenmedi. 3 büyük şehirde motorin fiyatları şu şekilde: İstanbul’da 52.91 lira, Ankara’da 53.68 lira, İzmir’de ise 54 lira olarak belirlenmiş durumda.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı olarak hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru takip edilerek, belirli fiyat değişim farkıyla gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.