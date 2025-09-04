Motorin Fiyatı Artış Gösterdi

AKARYAKITTA YENİ ZAM GELİŞMESİ

Akaryakıtta bir kez daha tabela değişimi yaşandı. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkiliyor ve bu değişimler nedeniyle araç sahipleri benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor. Bu yeni gelişme, araç sahibi olanları üzüyor çünkü motorine zam geldi.

ZAM POMPAYA YANSIDI

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Motorine gece yarısından itibaren litre başına 2 lira 5 kuruşluk zam yapıldı.

MOTORİNİN LİTRESİ NE KADAR?

İstanbul’da ortalama 52 lira 21 kuruşa satılan motorinin litresi, yeni zamla birlikte 54 lira 26 kuruşa yükseldi. Yeni fiyatlar gece yarısı tabelaya yerleştirildi.

BENZİNE DE ZAM GELDİ Mİ?

Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik gözükmüyor. İstanbul’da benzin 52.91 lira, Ankara’da 53.68 lira ve İzmir’de 54 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı belirleniyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belirli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı oluşturuluyor.