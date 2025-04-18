Motorin İçin Yeni Zam Geliyor!

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurlarındaki hareket, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimlerinin azalması ve Çin ekonomisinden gelen olumlu büyüme verileri, brent petrol fiyatlarını yukarı yönde tetikliyor. Bu durum, küresel piyasalarda petrolün varil fiyatının artmasına yol açıyor. Son dönemlerde peş peşe yapılan indirimlerin ardından, 11 Nisan’da 82 kuruş ve 17 Nisan’da ise 94 kuruş zamlanan benzin fiyatlarının ardından, motorin kullanıcılarını ilgilendiren yeni bir gelişme yaşanıyor.

MOTORİNE ZAM GELİYOR

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiler doğrultusunda, 23 Nisan Çarşamba gününden itibaren motorin grubunda yaklaşık 1 liralık bir fiyat artışı bekleniyor. Bu artışın, brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurlarındaki hareketliliğin bir sonucu olduğu ifade ediliyor.

BENZİN VE LPG’DE ZAM SİNYALİ

Brent petrolün 68 dolar seviyesine yaklaşması, önümüzdeki günlerde benzin ve LPG fiyatlarında da artış olabileceğini gösteriyor. Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının yükselişinin devam etmesi durumunda, diğer akaryakıt türlerinde de benzer zamların kaçınılmaz olabileceği vurgulanıyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin litre fiyatı: 45.15 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 44.37 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 27.39 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin litre fiyatı: 45.00 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 44.25 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 26.79 TL/LT

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 45.75 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 45.16 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 27.29 TL/LT

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 46.11 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 45.51 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 27.24 TL/LT

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, uluslararası piyasalardaki fiyat hareketleri ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Süreç şu şekilde işliyor: Gümrüksüz Rafineri Fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve dolar kuru üzerinden belirleniyor. Rafineri Satış Fiyatı, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek hesaplanıyor. KDV hariç rafineri satış fiyatı bu şekilde bulunuyor. Pompa Fiyatları ise rafineri satış fiyatına eklenen KDV ile birlikte nihai tüketiciye yansıyan fiyatı ortaya çıkarıyor. Bu hesaplama yöntemi, brent petrol fiyatlarındaki ve döviz kurlarındaki değişimlere bağlı olarak sık sık güncellemeleri gerektiriyor.