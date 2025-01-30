Motorin İndirim Müjdesi! Akaryakıt Fiyatları Güncelleniyor

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİM ARAÇ SAHİPLERİNİ SEVİNDİRİYOR

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına yapılacak zam ya da indirimleri doğrudan etkiliyor. Ancak bu kez araç sahipleri için sevindirici bir gelişme yaşanıyor. 30 Ocak 2025 Perşembe günü motorinin litre fiyatında 89 kuruşluk bir düşüş bekleniyor. Bu indirim, döviz kurundaki değişimler ve petrol fiyatlarındaki değişikliklerin otomobil sahiplerine yansıması ile gerçekleşiyor. Gelecek indirim sonrası motorinin yeni litre fiyatı, mevcut fiyatlarla kıyaslandığında değişkenlik gösterecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

30 Ocak 2025 Perşembe günü Türkiye’deki güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle sıralanıyor:

İSTANBUL:

Benzin Litre Fiyatı: 46 lira 29 kuruş

Motorin Litre Fiyatı: 47 lira 31 kuruş

ANKARA:

Benzin Litre Fiyatı: 46 lira 80 kuruş

Motorin Litre Fiyatı: 47 lira 98 kuruş

İZMİR:

Benzin Litre Fiyatı: 47 lira 17 kuruş

Motorin Litre Fiyatı: 48 lira 36 kuruş

AKARYAKIT FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları, birçok faktörle sürekli olarak değişim gösteriyor. Bu faktörlerin başlıcaları arasında döviz kurları, uluslararası petrol fiyatları ve arz-talep dengesi gibi unsurlar yer alıyor. Bu unsurlar, akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde önemli rol oynuyor ve araç sahiplerinin bütçelerini doğrudan etkiliyor.