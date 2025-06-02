Motorin Ve LPG’de İlk İndirim!

ENFLASYON VE AKARYAKIT FİYATLARI

Türkiye’de enflasyondan etkilenen akaryakıt fiyatları sürekli artış göstermekte. Her bayram öncesi akaryakıt fiyatlarına zam yapılması alışıldık bir durumken, bu bayramda bir ilke tanıklık ediliyor. Geçtiğimiz hafta 62,6 dolardan kapanan Brent petrol fiyatları, bugün itibarıyla yüzde 2 civarında bir artışla 64 dolar seviyelerine ulaşmış durumda.

İNDİRİM BEKLENİYOR

Petrol fiyatlarının bu seviyelerde seyrine devam etmesi halinde, Cuma gününden itibaren motorin litre fiyatında 1 lira civarında bir indirim yapılması bekleniyor. Motorin dışında, 5 Haziran Perşembe günü LPG için de yaklaşık 1,07 lira civarında bir indirim olabileceği öngörülüyor. Ancak benzin için şu anda herhangi bir indirim beklenmiyor.