Motorin Ve LPG’de İndirim Bekleniyor

AKARYAKIT FİYATLARINDA ARTAN ETKİLER

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, enflasyondan negatif etkilenmeye devam ediyor ve her bayram öncesinde zamlar görülüyor. Ancak bu bayramda farklı bir durum yaşanıyor. Geçtiğimiz haftayı 62,6 dolardan kapatan Brent petrol fiyatları, gün itibarıyla yüzde 2 civarında bir artışla 64 dolara ulaşmış durumda.

İNDİRİM BEKLENTİLERİ

Petrol fiyatlarının bu seviyelerde devam etmesi durumunda, Cuma gününden itibaren motorin fiyatında 1 lira kadar bir indirim yapılması söz konusu olabiliyor. Ayrıca, 5 Haziran Perşembe günü LPG için de 1,07 lira civarında bir fiyat indirimi öngörülüyor. Ancak benzin için şu an herhangi bir indirim beklenmiyor.