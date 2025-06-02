Ekonomi

Motorin Ve Lpg’de İndirim Bekleniyor

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ENFLASYONDAN ETKİLENEN AKARYAKIT FİYATLARI

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, yükselen enflasyonla birlikte artış göstermeye devam ediyor. Her bayram öncesi uygulanan akaryakıt zamları, bu bayramda bir yenilik ile karşılaşıyor. Geçtiğimiz haftayı 62,6 dolardan kapatan Brent petrol fiyatları, günümüzde yaklaşık yüzde 2 artışla 64 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Petrol fiyatlarının bu seviyelerde devam etmesi durumunda, Cuma gününden itibaren motorin litre fiyatında 1 lira civarında bir indirim yapılması bekleniyor. Bunun yanında, 5 Haziran Perşembe günü LPG fiyatlarında da 1,07 lira civarında bir indirim söz konusu olabiliyor. Ancak benzin fiyatları için şu an herhangi bir indirim beklenmiyor.

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