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MOTORİNE 1,25 TL İNDİRİM! Değişim Yapıldı

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BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ VE DÖVİZ KURLARINDAKİ DALGALANMA

Brent petrol fiyatlarındaki azalma ve döviz kurlarındaki değişkenlik, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. 7 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla motorin fiyatlarında 1,25 TL’lik bir indirim uygulandı. Ancak benzin ve LPG (otogaz) fiyatlarında bir değişiklik gözlemlenmedi. İstanbul, Ankara ve İzmir’deki akaryakıt istasyonlarının pompaya yansıyan güncel fiyatları açıklandı. 2025 yılında akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol piyasasındaki dalgalanma ve Türkiye’deki döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle sıkça değişiyor. İşte 7 Mayıs 2025 itibarıyla büyük şehirlerdeki son fiyat durumu ve bunların nedenleri…

İSTANBUL’DA AKARYAKIT FİYATLARI

Avrupa Yakası’nda benzin fiyatı 45,27 TL/litre, motorin fiyatı ise 44,20 TL/litre olarak belirlendi. LPG fiyatı da 26,19 TL/litre seviyesinde. Anadolu Yakası’nda benzin 45,12 TL/litre, motorin 44,08 TL/litre, LPG 25,59 TL/litre olarak satılıyor. İstanbul’dan gelen verilere göre, Avrupa ve Anadolu yakaları arasında LPG fiyatlarında 60 kuruşluk bir fark bulunuyor. Motorin indirimi, her iki yakada da aynı oranda pompaya yansıdı.

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