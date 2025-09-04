Motorine Fiyat Artışı Olmuştur

AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİM

Akaryakıt fiyatları bir kez daha güncellendi. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, benzin ve motorin fiyatlarını etkiliyor. Bu değişimler, araç sahiplerinin bu fiyatları dikkatle takip etmesine neden oluyor. Ancak bu sefer gelen haberler, araç sahiplerini üzecek cinsten. Motorin fiyatlarına zam yapılmış durumda.

MOTORİNE YAPILAN ZAM

Petrol fiyatlarındaki değişimler akaryakıt fiyatlarına hızlıca yansıdı. Motorine, bu gece yarısından itibaren litre başına 2 lira 5 kuruşluk bir zam geldi.

MOTORİNİN YENİ FİYATI

İstanbul’da motorinin litresi ortalama 52 lira 21 kuruştan 54 lira 26 kuruşa yükseldi. Bu yeni fiyatlar, gece yarısı itibarıyla tabelalarda gösterildi.

Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yaşanmadı. İstanbul’da benzin 52.91 lira, Ankara’da 53.68 lira, İzmir’de ise 54 lira üzerinden satılmaya devam ediyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları belirlenirken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. KDV hariç rafineri satış fiyatı bu şekilde hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük döviz kuru takip edilerek belirleniyor. Bu süreç, fiyat değişimlerinde etkili oluyor.