Motorine Zam Beklentisi Sürüyor

motorine-zam-beklentisi-suruyor

Akaryakıt fiyatları üzerindeki tartışmalar devam ediyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatları üzerinde etkisini sürdürüyor. Araç sahipleri, benzin, motorin ve otogaz fiyatlarını sürekli olarak takip ediyor. Ancak bu kez gelen haber, motorin fiyatlarının artışa geçeceği yönünde.

ZAM GELİYOR

Döviz kurlarındaki değişim ve petrol fiyatlarının hızlı artışı, akaryakıt ürünlerinde zam beklentilerini artırıyor. 10 Ocak’ta motorin fiyatında 93 kuruşluk bir indirim yapılmışken, şimdi yeniden zam yapılması bekleniyor. Salı gününden itibaren motorin fiyatında 1,08 liralık bir artış olacağı öngörülüyor.

FİYATLAR NE KADAR OLACAK?

İstanbul’daki motorin litre fiyatının 54,76 lira, Ankara’da 55,86 lira ve İzmir’de ise 56,13 lira seviyesine yükselebileceği tahmin ediliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları belirlenirken, öncelikle gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. KDV hariç rafineri satış fiyatı, bu hesaplamalarla elde ediliyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuruyla takip edilerek, belirli fiyat değişim farkları göz önünde bulundurularak tespit ediliyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Marmaris’te Toprak Kayması Nedeniyle Yol Kapandı

Marmaris'te gerçekleşen toprak kayması nedeniyle bir yol trafiğe kapandı. Ekipler, bölgede güvenlik tedbirleri alarak çalışmalarını devam ettiriyor.
Gündem

Hafif Ticari Araç Park Halindeki Tırla Çarpıştı

Cizre'de park halindeki bir tıra çarpan hafif ticari araçta meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
Gündem

Dereli Belediyesi Ekipleri Mahsur Köpeği Kurtardı

Giresun'un Dereli ilçesinde, dere içindeki kayalıklar üzerinde sıkışan bir köpek, belediye ekipleri tarafından güvenli bir şekilde kurtarıldı.
Gündem

Kardeşlerin Yaralandığı Silahlı Olay Güvenlik Kamerasında

Sivas'taki sebze halindeki silahlı çatışmada iki kardeş yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Gündem

Samsun’da Zincirleme Kaza: Beş Kişi Yaralandı

Samsun'un Alaçam bölgesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç birbirine çarptı, kazada 5 kişi yaralandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.