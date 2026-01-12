Motorine Zam Beklentisi Sürüyor

Akaryakıt fiyatları üzerindeki tartışmalar devam ediyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatları üzerinde etkisini sürdürüyor. Araç sahipleri, benzin, motorin ve otogaz fiyatlarını sürekli olarak takip ediyor. Ancak bu kez gelen haber, motorin fiyatlarının artışa geçeceği yönünde.

ZAM GELİYOR

Döviz kurlarındaki değişim ve petrol fiyatlarının hızlı artışı, akaryakıt ürünlerinde zam beklentilerini artırıyor. 10 Ocak’ta motorin fiyatında 93 kuruşluk bir indirim yapılmışken, şimdi yeniden zam yapılması bekleniyor. Salı gününden itibaren motorin fiyatında 1,08 liralık bir artış olacağı öngörülüyor.

FİYATLAR NE KADAR OLACAK?

İstanbul’daki motorin litre fiyatının 54,76 lira, Ankara’da 55,86 lira ve İzmir’de ise 56,13 lira seviyesine yükselebileceği tahmin ediliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları belirlenirken, öncelikle gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. KDV hariç rafineri satış fiyatı, bu hesaplamalarla elde ediliyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuruyla takip edilerek, belirli fiyat değişim farkları göz önünde bulundurularak tespit ediliyor.