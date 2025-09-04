Motorine Zam Geldi. Fiyatlar Arttı

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişim yaşadı. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını etkiliyor ve bu durumdan araç sahipleri de benzin ile motorin fiyatlarını dikkatle izliyor. Ancak bu kez gelen haber, araç sahiplerini üzüyor ve motorine zam uygulandı.

ZAM POMPAYA YANSIYOR

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Motorin fiyatlarına gece yarısından itibaren litre başına 2 lira 5 kuruşluk bir zam geldi.

MOTORİNİN LİTRESİ NE KADAR?

İstanbul’da motorinin litresi, ortalama 52 lira 21 kuruş iken, yeni fiyatlarla 54 lira 26 kuruşa yükseldi. Gece yarısı bu yeni fiyat tabelalarda yer aldı.

Benzin fiyatlarında ise şu an için herhangi bir değişiklik bulunmuyor. İstanbul’da benzin fiyatı 52.91 lira, Ankara’da 53.68 lira, İzmir’de ise 54 lira olarak belirlenmiş durumda.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları belirlenirken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile günlük dolar kuru izlenerek belirleniyor ve buna dayanarak gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.