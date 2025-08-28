Motorine Zam Geliyor! 30 Ağustos’la

DALGALANMALARIN ETKİSİ

Son zamanlarda brent petrol fiyatlarında meydana gelen dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Çarşamba günü benzine uygulanan 1.19 TL’lik zammın ardından, sektör kaynakları motorinde de bir artışın söz konusu olduğunu açıkladı.

MOTORİNDEKİ ZAM TARİHİ

30 Ağustos 2025 Cumartesi gününden itibaren motorinin litre fiyatına 1 TL’nin üzerinde bir zam yapılacak. Bu zam, hızla pompaya yansıyacak.

AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul’da güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde: Avrupa Yakası’nda benzin 52,84 TL, motorin 52,15 TL ve LPG 26,51 TL; Anadolu Yakası’nda benzin 52,69 TL, motorin 52,03 TL ve LPG 25,88 TL olarak belirlenmiş durumda.

Ankara’da benzin 53,63 TL, motorin 53,09 TL ve LPG 26,40 TL seviyesinde. İzmir’de ise benzin 53,95 TL, motorin 53,43 TL ve LPG 26,33 TL fiyatlarıyla satışa sunuluyor.