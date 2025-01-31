Motorlu Taşıtlar Vergisi İçin Son Gün!

ARABA SAHİPLERİNE HATIRLATMA

Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) bu yıl için ilk taksitinin ödeme süresi bugün sona eriyor. Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yayımlanan duyuruda, bu verginin ödemesine dair bilgiler açıklandı. 2025 yılına ait MTV’nin birinci taksitinin ödenmesi için tanınan sürenin bugün sona ereceği bildirilmiş durumda.

ÖDEME YOLU SEÇENLER

MTV ödemeleri, Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması aracılığıyla, anlaşmalı bankaların kredi ve banka kartlarıyla veya banka hesabından, yurt dışında bulunan bankalara ait kartlarla, ayrıca anlaşmalı bankaların şubeleri, internet ve telefon bankacılığı ya da mobil bankacılık gibi çeşitli alternatif yöntemlerle gerçekleştirilebiliyor. Mükellefler, MTV ödemelerini Dijital Vergi Dairesi üzerinden şifresiz olarak, plaka, TC kimlik numarası ya da tescil veya sahiplik belge tarihi bilgilerinden birini girerek yapabiliyor. Dijital kanallar üzerinden saat 23.50’ye kadar ödemeler yapılabilir.

ALTERNATİF ÖDEME YÜZEYLERİ

Ayrıca, PTT şubeleri ve vergi daireleri üzerinden de ödeme seçenekleri mevcut. İnternet aracılığıyla yapılacak ödemelerde herhangi bir sorun yaşanmaması için tarayıcıya “gib.gov.tr” adresi veya bankaların resmi internet siteleri girilerek giriş yapılması gerektiği vurgulanıyor.